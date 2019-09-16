Общество
Российская газетаНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ
РИА Новости сравнило тарифы в разных регионах и определило, где коммуналка не бьет по карману, а где приходится отдавать значительную часть своего дохода. Список самых дорогих для жизни субъектов возглавил Камчатский край. Здесь платить за ЖКУ приходится почти десять тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось
Жители Камчатского края и Магаданской области больше всех в России платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства, говорится в исследовании «РИА Новости».Коммерсантъ06:45
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Происшествия
В Москве задержали экс-игрока КХЛ по делу о мошенничестве
В Москве сотрудники полиции задержали бывшего российского хоккеиста Игоря Мусатова в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
REGNUM вчера в 12:35
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Экономика
Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр
По словам Лукашенко, налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией, стал причиной уменьшения поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.
РБК 07:32
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Шоу-бизнес
Малышева назвала спекуляциями новости о состоянии Заворотнюк
Российская телеведущая Елена Малышева призывает считать новости о состоянии здоровья артистки Анастасии Заворотнюк спекуляциями.
Экономика сегодня 14 сентября в 11:42
Футбол
Массимо Каррера. 16 сентября — на YouTube-канале «СЭ»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на неделе побывал в Москве. Итальянец дал большое интервью «СЭ».
Спорт-Экспресс вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Политика
Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Авто
Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы
Благодаря чему растут продажи таких автомобилей Китайские кроссоверы завоевывают российский рынок: внедорожники из КНР стали рекордсменами по темпам роста продаж.
Коммерсантъ FM вчера в 09:40
Наука
Эксперимент с ГМО-комарами вышел из-под контроля
Как сообщает New Atlas, в Бразилии эксперимент по контролю численности комаров с помощью генной модификации завершился полным провалом.
Хайтек+ 07:17
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
Лукашенко объяснил, зачем в парламенте нужны женщины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в парламенте женщины должны составлять не менее трети.
Интерфакс 05:33
Общество
Москвичам пообещали первый снег
«В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождем могут появиться первые белые мухи — вкрапления в осадки небольшого мокрого снега», — поясняется в сообщении метеорологов.
Мослента вчера в 05:31
Музыка
Чиновница пожаловалась на Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте
Чиновница из управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу пожаловалась на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте.
Пятый канал 07:29
Единоборства
Гэтжи хочет провести бой с Нурмагомедовым или Фергюсоном
RT на русском вчера в 03:13
Армия и оружие
Десантный корабль США вошел в Черное море – ВМФ России наблюдает
Накануне, 14 сентября, в акваторию Черного моря вошел американский высокоскоростной десантный корабль Yuma.
Obzor.io вчера в 05:45
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Происшествия
Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве
Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».
Lenta.ru 03:51
Политика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.
Известия 07:15
Общество
Отлов бродячих животных обязали снимать на видео
Вести.Ru 04:45
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на брифинге со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой заявил, что ожидает от встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) решений по обмену "всех на всех", отводу сил, выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.
РИА Новости 07:05
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Кино
Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк
Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк умер на 50-м году жизни после длительной болезни, сообщил таблоид The Sun.
РИА Новости 05:46
Политика
Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии
RT на русском 06:55
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли прокурор Лесосибирска Василий Федорцов и семья его сестры.
Газета.Ru 02:49
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33