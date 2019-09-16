с чего всё началось

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц. Больше жителей других регионов вынуждены платить за «коммуналку» резиденты Камчатки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Политика Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.

Политика Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.

Здоровье На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд В некоторых случаях кожный зуд сопровождается расстройствами психики, пишет Planet Today.

Политика Мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Ивану Коневу в качестве протеста против его переноса.

Шоу-бизнес Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.

Авто Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры Мировая премьера нового Land Cruiser 300, по информации того же Best Car, состоится ровно через год – осенью 2020 года.

Финансы Стоимость доллара упала ниже 64 рублей В понедельник, 16 сентября в ходе торгов на Московской бирже доллар подешевел на 49 копеек. Его курс опустился до 63,85 рубля.

Шоу-бизнес Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Общество Сиквелы, симулятор ходьбы и полностью открытый мир: Кодзима о Death Stranding Вдобавок в Death Stranding можно ходить куда угодно — по словам Кодзимы, в игре полностью открытый мир без искусственных ограничений вроде непроходимых пустынь, огороженных невидимыми стенами.

Происшествия Самолет Red Wings загорелся перед вылетом из Черногории Проблемы возникли у лайнера Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings, который должен был 16 сентября отправиться из черногорского Тивата в Москву.

Авто Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом В результате проведенного исследования выяснилось, что самые дешевые подержанные автомобили находятся в Курганской области, средняя цена легкового автомобиля с пробегом составляет 313,2 тыс. рублей.

Политика Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.

Политика Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.

Гаджеты Google объявила дату дебюта Pixel 4 и Pixel 4 XL Компания Google официально объявила дату своей традиционной ежегодной «железной» презентации Made By Google.

Футбол Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за плохой погоды в Англии Фанатам «Ливерпуля» остаётся надеяться, что погода на туманном Альбионе сжалится над ними и позволит тренеру оставаться у руля ещё долгое время.

Здоровье Роспотребнадзор намерен выяснить, как питаются российские дети Роспотребнадзор планирует провести мониторинг питания детей в образовательных организациях и дома.

Экономика Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц "Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.

Происшествия Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.

Шоу-бизнес Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».

Политика Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.

Наука Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.

Политика Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Авто Жители РФ пересаживаются на китайские кроссоверы Похожие результаты отмечаются и у компании Geely: с января по август нынешнего года в России было реализовано на 252% больше машин, чем за аналогичный период 2018 года, а в прошлом месяце рост продаж составил 134%.