с чего всё началось

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц. Больше жителей других регионов вынуждены платить за «коммуналку» резиденты Камчатки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Армия и оружие Небензя показал в ООН подтверждающие сохранность больниц в Идлибе фото Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская авиация не нанесла никакого ущерба гуманитарным объектам в сирийской провинции Идлиб.

Авто Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.

Политика Белоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии.

Финансы Рубль резко подорожал к доллару и евро Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.

Транспорт Как меняется транспорт Петербурга Всего же к 2023 году в Санкт-Петербурге появится 29 новых станций, три электродепо, а длина эксплуатируемых линий достигнет 178,1 км. В 2022 году планируется объявить конкурс на строительство вестибюля станции "Театральная", а также по строительству вторых вестибюлей существующих станций — "Василеостровская" и "Балтийская".

Единоборства Хабиб пожертвовал 100 тысяч долларов на благотворительность Хабиб Нурмагомедов продал с аукциона футболку Порье за 100 тысяч долларов.

Политика В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск Законопроект о цифровизации трудовых отношений был внесен группой депутатов в Госдуму 21 июня.

Политика Зеленский назвал основные задачи на посту президента Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Политика Власти Грузии отказались от новых санкций против России Внесенная «Европейской Грузией» резолюция предлагала властям страны обратиться к США и Евросоюзу к ЕС с просьбой ввести против России новые санкции в связи с «оккупацией исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии».

Футбол «Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Путин заявил о новых поставках вооружений Турции Между Россией и Турцией ведутся переговоры о перспективах поставок российских вооружений, сообщил 16 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с президентами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани.

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Происшествия В Ивановской области автобус сбил шестилетнюю девочку на велосипеде Автобус в городе Шуя Ивановской области насмерть сбил шестилетнюю девочку на велосипеде, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Владислав Радостин.

Армия и оружие Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды «Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.

Шоу-бизнес Нонна Гришаева рассказала о сне с Анастасией Заворотнюк Актриса и пародистка Нонна Гришаева на фоне сообщений о раке головного мозга у Анастасии Заваротнюк рассказала в соцсети Instagram, что постоянно молится за здоровье своей коллеги.

Игры Apple Arcade стал доступен для бета-тестеров iOS 13 За несколько дней до запланированного на 19 сентября запуска Apple Arcade, сервис заработал для бета-тестеров iOS 13.

Общество В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".