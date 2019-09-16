Общество
Lenta.ruНазваны регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц. Больше жителей других регионов вынуждены платить за «коммуналку» резиденты Камчатки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.
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с чего всё началось
Жители Камчатского края и Магаданской области больше всех в России платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства, говорится в исследовании «РИА Новости».Коммерсантъ06:45
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