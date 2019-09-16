с чего всё началось

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц. Больше жителей других регионов вынуждены платить за «коммуналку» резиденты Камчатки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

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Политика Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.

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