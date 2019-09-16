с чего всё началось

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц. Больше жителей других регионов вынуждены платить за «коммуналку» резиденты Камчатки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Шоу-бизнес Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк, которые появились в СМИ на минувшей неделе.

Политика Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния.

Шоу-бизнес Шепелев напомнил семье Заворотнюк о своей ошибке с Жанной Фриске Бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев призвал семью Анастасии Заворотнюк сделать публичное заявление о ее здоровье.

Политика СМИ сообщили об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа По мнению СМИ, Россия якобы начала свою разведывательную деятельность на территории США в начале 2010, когда попыталась завербовать представителей американской элиты, в том числе бизнесмена Картера Пейджа, позже вошедшего в избирательный штаб действующего президента Дональда Трампа.

Происшествия Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Общество Сердюков и Васильева стали многодетными родителями Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.

Энергетика Цены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии Если текущие перебои в добыче нефти сохранятся в течение более чем шести недель, то цены на нефть сорта Brent ожидают ралли выше $75 за баррель, предупредили в Goldman Sachs.

Общество Кардиолог назвал опасные позы для сна Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".

Экономика Названа средняя задолженность водителей в РФ по транспортному налогу Задолженность по транспортному налогу за 2018 год российских автовладельцев в среднем составляет около 30% от объема годовых начислений.

Происшествия Из-за приезда Медведева Петербург встал в пробках Причиной стал приезд Медведева и китайской делегации. В Петербурге сегодня, 16 сентября, загруженность дорог к вечеру достигла 8 баллов.

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Шоу-бизнес У Заворотнюк развились тяжелые осложнения Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Армия и оружие На Украине начались совместные с НАТО учения На территории Львовской области Украины начались совместные с НАТО военные учения Rapid Trident-2019, передает телеканал «112 Украина».

Происшествия Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.

Происшествия При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.

Происшествия Арестован директор рыбинского предприятия В пятницу вечером на Заводе дорожных машин в Рыбинске прошли обыски. ФСБ задержала директора Павла Кузнецова.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Шоу-бизнес В РПЦ усомнились в искренности Собчак и Богомолова на венчании Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и и. о. пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда обвинил Ксению Собчак и Константина Богомолова в неискренности перед церковью.

Армия и оружие В ДНР был приказ на устранение Цемаха: «невероятные подробности» похищения от ВСУ Как сообщала «Русская Весна», в результате обмена заключенными 7 сентября Владимир Цемах с позывным «Борисыч» был возвращен в Россию, а потом и в ДНР.

Кино Роберт Дауни-младший снова появится в образе Железного человека В материале о вручении кинопремии Saturn Awards, присуждаемой Американской академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, издание Deadline упомянуло о возможном возвращении на экраны актера Роберта Дауни-младшего в образе супергероя Железного человека.

Футбол Ибрагимович оформил хет-трик и побил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси» Встреча завершилась со счетом 7:2. Три гола записал на свой счет форвард хозяев Златан Ибрагимович.