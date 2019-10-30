Росстат обнародовал данные о соответствии российских дорог нормативным требованиям. На основе этой статистики RT составил рейтинг регионов с самыми качественными дорогами.

с чего всё началось

Росстат сообщает, что в 2018 году только 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям. Среди федеральных округов лидером, если верить данным статистики, оказался Уральский, на территории которого 73,4 процента дорог в порядке.

Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами

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