Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазваны регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами

Росстат сообщает, что в 2018 году только 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям. Среди федеральных округов лидером, если верить данным статистики, оказался Уральский, на территории которого 73,4 процента дорог в порядке.
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с чего всё началось

Названы регионы России с самыми качественными дорогами

Росстат обнародовал данные о соответствии российских дорог нормативным требованиям. На основе этой статистики RT составил рейтинг регионов с самыми качественными дорогами.
RT на русскомвчера в 23:10

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Названы регионы с самыми качественными дорогами

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Росстат назвал регионы с лучшими дорогами

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Названы регионы России с самыми качественными дорогами

RT на русскомвчера в 23:10
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