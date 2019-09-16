Общество

РИА НовостиРИА НовостиСтало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

В лидирующем в рейтинге Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ каждый месяц составляют 2445 рублей. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, там она составляет 15%, или в денежном эквиваленте более 9,7 тысяч рублей в месяц.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

РИА Новостивчера в 17:33

Камчатка стала лидером по дороговизне коммуналки

Камчатка-Информ00:38

Стало известно, где россияне платят больше всего за коммуналку. Уральский регион — в тройке

URA.Ruвчера в 18:07

Исследователи назвали регион России, где больше всего платят за ЖКУ

Life.ruвчера в 19:15

Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Известиявчера в 20:04

Стало известно, в каких регионах РФ самые дорогие услуги ЖКХ

РЕН ТВвчера в 21:21

Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ

RT на русском00:55
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 14 сентября в 11:59
Общество

В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруда обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия

Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой

Газета.Ru вчера в 16:55
Общество

Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара

Чтение маркировки товара зачастую становится проблемным для потребителей, советы, как быстро сориентироваться в ее содержании, приводятся в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:04
Футбол

«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства

В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru вчера в 00:50
Происшествия

В курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК вчера в 08:15
Здоровье

Кардиолог назвал опасные позы для сна

РИА Новости вчера в 21:36
Политика

Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию

Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.
Известия вчера в 22:21
Происшествия

Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске

РБК 01:28
Экономика

Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Единоборства

Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве

Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
Sports.ru вчера в 13:40
Политика

Работники начали забастовку на заводах General Motors в США

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил оставить без субсидий General Motors.
Газета.Ru 01:41
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33
Гаджеты

Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями

Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Армия и оружие

Корабль ВМС США вошел в Черное море

Корабль ВМС США пересек пролив Босфор и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer.
Газета.Ru 14 сентября в 23:55
Шоу-бизнес

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости 13 сентября в 20:53
Шоу-бизнес

Супруг и мать Заворотнюк срочно прибыли в больницу

Как сообщает 5-tv.ru, они были очень взволнованы в ходе беседы с лечащим врачом актрисы.
ПензаСМИ 01:43
Общество

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 14:35
Политика

Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Общество

С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск

С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Политика

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Политика

Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

РБК вчера в 12:19
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Происшествия

СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер покинул парижскую клинику имени Жоржа Помпиду.
РБК 01:24
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Общество

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 14 сентября в 05:06
Шоу-бизнес

Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике

Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам.
Lenta.ru вчера в 21:35
Шоу-бизнес

Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 06:03
Экономика

Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное