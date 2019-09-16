Общество
РИА НовостиСтало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
В лидирующем в рейтинге Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ каждый месяц составляют 2445 рублей. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, там она составляет 15%, или в денежном эквиваленте более 9,7 тысяч рублей в месяц.
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Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 14 сентября в 11:59
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруда обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия
Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Газета.Ru вчера в 16:55
Общество
Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара
Чтение маркировки товара зачастую становится проблемным для потребителей, советы, как быстро сориентироваться в ее содержании, приводятся в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:04
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru вчера в 00:50
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК вчера в 08:15
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Политика
Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию
Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.
Известия вчера в 22:21
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Единоборства
Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве
Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
Sports.ru вчера в 13:40
Политика
Работники начали забастовку на заводах General Motors в США
Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил оставить без субсидий General Motors.
Газета.Ru 01:41
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями
Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Черное море
Корабль ВМС США пересек пролив Босфор и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer.
Газета.Ru 14 сентября в 23:55
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости 13 сентября в 20:53
Шоу-бизнес
Супруг и мать Заворотнюк срочно прибыли в больницу
Как сообщает 5-tv.ru, они были очень взволнованы в ходе беседы с лечащим врачом актрисы.
ПензаСМИ 01:43
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 14:35
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Происшествия
СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер покинул парижскую клинику имени Жоржа Помпиду.
РБК 01:24
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 14 сентября в 05:06
Шоу-бизнес
Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике
Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам.
Lenta.ru вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 06:03
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06