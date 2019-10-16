Общество
RT на русскомНазваны регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
«В целом самые низкие средние цены на хлеб в Перми и Нижнем Новгороде, самые высокие — в Санкт-Петербурге», — приводит РИА Новости сообщение. Кроме того, эксперты заявили, что в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года больше всего подорожал ржаной хлеб: на 20% при средней цене в 36 рублей.
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Средняя цена на хлеб в Санкт-Петербурге стала по итогам сентября самой высокой среди крупных городов России, самые низкие цены - в Перми и Нижнем Новгороде, выяснили для РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", являющейся частью Сбербанка.РИА Новостивчера в 20:42
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