Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

«В целом самые низкие средние цены на хлеб в Перми и Нижнем Новгороде, самые высокие — в Санкт-Петербурге», — приводит РИА Новости сообщение. Кроме того, эксперты заявили, что в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года больше всего подорожал ржаной хлеб: на 20% при средней цене в 36 рублей.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Эксперты назвали российские регионы с самым дорогим и дешевым хлебом

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Средняя цена на хлеб в Санкт-Петербурге стала по итогам сентября самой высокой среди крупных городов России, самые низкие цены - в Перми и Нижнем Новгороде, выяснили для РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", являющейся частью Сбербанка.
РИА Новостивчера в 20:42

Подробнее о событии

Названы регионы с самым дорогим и дешевым хлебом

Коммерсантъ00:33

Названы города России с самым дешевым хлебом

Телеканал 360°00:22

Сосиска в тесте завоевала любовь россиян

Lenta.ruвчера в 21:16

Названы регионы России с самым дорогим хлебом

Газета.Ruвчера в 22:28

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

RT на русскомвчера в 21:59

Эксперты назвали российский город с самым дорогим черным хлебом

РБКвчера в 22:39

Эксперты назвали регион РФ с самым дорогим хлебом

ПРАЙМвчера в 20:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Здоровье

Названы 12 изменений c телом, которые могут указывать на рак

Некоторые изменения, которые происходят с телом, могут сигнализировать о развитии онкологии.
Волгоградская правда вчера в 07:06
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском вчера в 03:00
Футбол

Сборная России проведет в Петербурге минимум два матча Евро-2020

Сборная России по футболу проведет в Санкт-Петербурге как минимум два матча группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».
Петербургский дневник 14 октября в 00:13
Транспорт

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 16:53
Политика

Демократы в США призвали жестко противостоять России

США должны «жестко противостоять» России на международной арене, заявил во время дебатов кандидат в президенты от Демократической партии Кори Букер.
Росбалт 00:27
Наука

С помощью радиоволн нейросети смогли опознать человека через стену

МонаВиста вчера в 06:03
Здоровье

Детская больница в Бурятии получила уникальный для России томограф

Восток-Телеинформ вчера в 05:29
Происшествия

СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины

Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.
РБК вчера в 12:25
Политика

Задержанная в Белоруссии Богачёва возвращается в Россию

Россиянка Анна Богачёва, о задержании которой в Минске сообщалось ранее, возвращается в РФ.
News.ru вчера в 09:35
Культура

Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина обратилась в суд с иском против своей коллеги Полины Гагариной.
Народные новости вчера в 12:24
Армия и оружие

Байден раскритиковал Трампа за вывод войск из Сирии

Основной оппонент Дональда Трампа на предстоящих в США президентских выборах Джо Байден раскритиковал действующего главу государства за вывод войск из Сирии.
Свободная Пресса 00:25
Общество

МВД предложило продавать «красивые» номера машин через портал госуслуг

Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы.
REGNUM вчера в 14:01
Культура

Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ

Новый сезон проекта Леонида Парфенова на YouTube будет выходить без названия «Намедни».
Фонтанка.Ру вчера в 08:15
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
Москва 24 вчера в 04:27
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия

В Нидерландах семья 9 лет жила в подвале в ожидании конца света

Газета.Ru 00:21
Здоровье

В Подмосковье выявили 623 случая заболевания раком груди за год

Москва 24 вчера в 20:45
Армия и оружие

Военные США покинули базы в районе Манбиджа в Сирии

В российском оборонном ведомстве проинформировали о том, что бойцы американских вооруженных сил покинули базы к северо-западу от сирийского Манбиджа и выдвинулись из районов Дадат и Умм-Миаль в сторону границы с Ираком.
Журналистская правда вчера в 10:30
Политика

В Росгвардии нашли необычный способ выявлять «оборотней в погонах»

Ранее сообщалось, что сотрудников Росгвардии на время проведения массовых мероприятий (в том числе и протестных митингов) хотят оснащать видеорегистраторами.
URA.Ru вчера в 20:46
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

Lenta.ru вчера в 05:07
Политика

Габбард обвинила власти США в использовании «Аль-Каиды» в борьбе с Асадом

Американский конгрессмен Тулси Габбард, претендующая на пост президента США от Демократической партии, заявила, что Вашингтон использует в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада группировку «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в России).
Аргументы и Факты 00:32
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке

Как сообщается, кузов тук-тука был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны.
Газета.Ru 00:38
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Кино

Стало известно, какой Джокер нравится новгородцам больше всего

53 новости вчера в 18:00
Здоровье

Все обследования сердца и сосудов на Сахалине скоро сделают бесплатными

Человек приходит, получает полное обследование бесплатно.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 08:26
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Армия и оружие

Эрдоган пообещал вывести войска из Сирии после завершения операции

По словам спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, глава Турции предупреждал всех, что собирается провести военную операцию в Сирии, целью которой является борьба с террористическими группировками в его понимании.
RuNews24.ru вчера в 18:37
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное