Общество
Газета.RuНазваны регионы с самыми высокими ценами на услуги ЖКХ
Россияне тратят на услуги ЖКХ до 14% своих доходов. Самые высокие цены на услуги жилищно-коммунальных контор в Магадане и на Камчатке, самые низкие - в республиках Северного Кавказа. Всего за прошлый год накоплено коммунальных долгов 1,2 трлн руб.
Читать в источнике
Оценить132
с чего всё началось
Жители Камчатского края и Магаданской области больше всех в России платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства, говорится в исследовании «РИА Новости».Коммерсантъ06:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 09:21, Вашингтон
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Футбол
«Тамбов» не накажет Григоряна за грубые слова об игре с ЦСКА
«Тамбов» не станет наказывать главного тренера команды Александра Григоряна за грубую реплику после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 9-го тура РПЛ.
Sportbox.RU 06:26
Экономика
Водка может подорожать уже с нового года
Повысить минимальную розничную цену на 8,5%, до 233 рублей за пол-литра, предложил Союз производителей алкогольной продукции.
BFM.ru 13 сентября в 21:46
Политика
В Москве рассказали о перспективах вхождения Донбасса в состав России
Москва остается привержена минским соглашениям, несмотря на желание самопровозглашенных республик Донбасса войти в состав Российской Федерации.
Lenta.ru 05:53
Армия и оружие
В России начались учения «Центр-2019» с участием 130 тысяч военных
В учениях участвуют почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.
Реальное время вчера в 03:56
Космос
Черные дыры могут скрывать «чистую темную энергию»
OAnews вчера в 01:56
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Политика
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате
Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
Аргументы недели 07:02
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
РИА Новости 07:54
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Политика
Глава офиса Зеленского сообщил о пяти неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно.
РБК 07:46
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Здоровье
«Рак мозга может развиться за два месяца». Уральский нейрохирург — о болезни Анастасии Заворотнюк
Вся страна обсуждает тяжелую болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк.
Екатеринбург Онлайн 08:05
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).
Газета.Ru 09:04
Политика
В Кремле прокомментировали данные о программе интеграции с Белоруссией
Как напомнил представитель Кремля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге поручили правительствам доработать план действий по интеграции экономик двух государств.
RT на русском 07:17
Шоу-бизнес
Сегодняшний выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Очередной эфир телепрограммы «Пусть говорят», который запланирован на 16 сентября, посвятят заслуженной артистке России Анастасии Заворотнюк, говорится на сайте Первого канала.
ПолитРоссия 08:01
Политика
Трамп заявил, что США стали лидером по производству энергии
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты стали "производителем энергии номер один в мире".
ТАСС 08:20
Технологии
Сайт Росстата подвергся DDOS-атаке
Новый сайт Росстата подвергся DDOS-атаке, сообщает РИА Новости.
Национальная служба новостей 07:19
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Происшествия
В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»
Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Известия 09:14
Общество
Сердюков и Васильева завели троих детей, пишут СМИ
Газета.Ru 06:03
Энергетика
Цены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
RT на русском 03:04
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе судно с топливом для ОАЭ
Военнослужащие Революционной гвардии Ирана задержали в Персидском заливе корабль, на котором находилось 250 тыс. л дизельного топлива, предназначенного для ОАЭ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на издание ISNA.
РБК 08:12
Происшествия
В Башкирии девушка убила мешавшую ей делать уроки младшую сестру
Pravda.Ru вчера в 08:23
Происшествия
Повторная экспертиза показала, что виновник ДТП на Малышева — Московской не был пьян
Повторная медицинская экспертиза, проходившая в Челябинске, показала, что Владимир Васильев, который обвиняется в совершении ДТП на пересечении улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, в результате чего погибли два человека, не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Znak.com 08:21
Финансы
Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти
Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля. Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.
Газета.Ru 07:37
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09