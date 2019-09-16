с чего всё началось

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц. Больше жителей других регионов вынуждены платить за «коммуналку» резиденты Камчатки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Экономика В России резко подорожало съемное жилье Стоимость аренды жилой недвижимости в крупнейших городах России в сентябре 2019-го резко увеличилась.

Армия и оружие National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал» Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.

Единоборства Армянин принес Узбекистану первую медаль чемпионата мира по борьбе Первую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султуне (Казахстан) для Узбекистана завоевал борец армянского происхождения Арам Варданян.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Политика Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).

Шоу-бизнес Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк.

Армия и оружие Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды «Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.

Общество В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".

Политика Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.

Космос «Хаббл» снял захватывающее видео Сатурна 15.09.19 Летом этого года, а именно 20 июня, Сатурн находился на ближайшем расстоянии от Земли — примерно в 1,36 миллиарда километров.

Происшествия В Ивановской области автобус сбил шестилетнюю девочку на велосипеде Автобус в городе Шуя Ивановской области насмерть сбил шестилетнюю девочку на велосипеде, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Владислав Радостин.

Политика Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.

Футбол Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

Политика Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Происшествия Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.

Общество В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Армия и оружие Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США Журналисты обильно снабдили материал графикой, демонстрирующей, как будет происходить уничтожение противника российской стороной.

Экономика Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Политика Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.