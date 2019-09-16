с чего всё началось

РИА Новости сравнило тарифы в разных регионах и определило, где коммуналка не бьет по карману, а где приходится отдавать значительную часть своего дохода. Список самых дорогих для жизни субъектов возглавил Камчатский край. Здесь платить за ЖКУ приходится почти десять тысяч рублей в месяц.

Названы регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ

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