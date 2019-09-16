Общество
Российская газетаНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ
РИА Новости сравнило тарифы в разных регионах и определило, где коммуналка не бьет по карману, а где приходится отдавать значительную часть своего дохода. Список самых дорогих для жизни субъектов возглавил Камчатский край. Здесь платить за ЖКУ приходится почти десять тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось
Жители Камчатского края и Магаданской области больше всех в России платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства, говорится в исследовании «РИА Новости».Коммерсантъ06:45
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Политика
Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
РИА Новости 15:08
Экономика
Рост промпроизводства в РФ за 8 месяцев составил 2,6%
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 2,1%. В августе число рабочих дней было на 1 меньше, чем в августе 2018 года, в то время как в июле ситуация была обратной - на один рабочий день больше в этом году, поэтому экономисты ждали замедления годовых темпов в августе по сравнению с июлем.
Интерфакс 11:58
Здоровье
Этот признак на шее указывает на смертельную болезнь
Очень часто рак крови путают с простудой из-за кашля и болей в груди, повышения температуры, кожного зуда и сильной общей слабости.
Московский Комсомолец 14 сентября в 22:59
Здоровье
Врачи рассказали, как переносить перепады атмосферного давления
Метеочувствительным людям в периоды перепадов атмосферного давления рекомендуется больше отдыхать, пить много воды, морсов, а также принимать сердечно-сосудистые препараты.
ТАСС 07:00
Футбол
На ремонт трибуны стадиона «Олимп-2» в Ростове потратят 226 млн рублей
В Ростове-на-Дону на капитальный ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2» потратят более 226 млн рублей.
Блокнот Ростов-на-Дону 07:31
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Хоккей
Хет-трик Капризова помог ЦСКА победить «Локомотив»
Чемпионат 14:49
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Происшествия
Врачи собирают подписи против ареста медиков в Нижнем Новгороде
В Ассоциации флебологов России (АФР) вступились за медиков из Нижегородской области — главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Максима Кудыкина и хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска Андрея Васягина, которые сейчас находятся под арестом.
Газета.Ru 13:03
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Политика
WSJ узнал о возможности ответных атак Эр-Рияда в отношении Ирана
Газета сообщила, что Вашингтон и Эр-Рияд планируют возможные ответные атаки в отношении Ирана.
Газета.Ru 13:22
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Здоровье
Роспотребнадзор намерен выяснить, как питаются российские дети
Роспотребнадзор планирует провести мониторинг питания детей в образовательных организациях и дома.
Activityedu.ru 03:33
Здоровье
Попили крови. В России люди гибнут от укусов комаров
Экзотическая болезнь – лихорадка Западного Нила – атакует россиян и европейцев, есть погибшие. Вирус передается от укуса комара.
Аргументы и Факты вчера в 17:07
Футбол
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
РИА Новости 15:00
Гаджеты
64-ядерный AMD Epyc 7742 — первый в мире процессор, позволяющий кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени
Как сообщили в компании Beamr Imaging, разрабатывающей ПО для обработки видео, Epyc 7742 стал первым в мире процессором, позволяющим кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени.
iXBT.com вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Крапивница сделала Анну Седокову похожей на леопарда
Телепрограмма 11:04
Шоу-бизнес
Эрика Герцег без трусиков украсила обложку журнала Maxim
31-летняя солистка группы ВИА Гра Эрика Герцег украсила обложку октябрьского номера мужского издания Maxim.
Paparazzi.ru 14 сентября в 08:09
Армия и оружие
Выжженная донбасская земля отправляет карателей на тот свет
На донецком направлении боевики Кокорева, Иванова и Марченко из 92-й, 56-й и 28-й бригад с применением минометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели обстрелы районов н. п. Спартак, Васильевка, Трудовские и района аэропорта г. Донецка.
Rusvesna.su 07:21
Шоу-бизнес
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Сегодня певица призналась в микроблоге, что ее дочь Марина вышла замуж.
StarHit.ru вчера в 08:30
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва 06:38
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия 12:35
Политика
Россия, Турция и Иран осудили атаки Израиля в Сирии
Россия, Турция и Иран считают военные операции Израиля в Сирии дестабилизирующими обстановку в этой стране.
Московский Комсомолец 15:12
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 15:31
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Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес
Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
Телепрограмма 12:05