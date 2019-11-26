Экономика

REGNUMREGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфакс09:43

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъ07:57

Аналитики назвали объем трат россиян на услуги ЖКХ

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Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новости06:50

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

Фонтанка.Ру07:23

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

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Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Новый День 09:03
Общество

Греф заявил о страхе перед селфи

О своем страхе Греф сообщил, отвечая на вопрос о том, как защитить персональные данные.
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Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
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РИА Новости 06:19
Футбол

Златан Ибрагимович сообщил, что может перейти в шведский «Хаммарбю»

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.
РБК 12:35
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 05:10
Общество

В ГД поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Местные СМИ распространили данную информацию, на которую стали реагировать депутаты Государственной думы РФ.
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Происшествия

МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
Российская газета 10:08
Политика

«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
Gazeta.SPb 01:49
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
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Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

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РИА Новости вчера в 12:17
Происшествия

Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве

Несколько человек напали на прохожего в Москве и нанесли ему ножевые ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Газета.Ru 09:45
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости 10:00
Происшествия

Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
РБК вчера в 19:24
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
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Культура

Шнуров увидел проблему в образе «сварщика с водкой»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который входит в общественный совет при комитете Госдумы по культуре, выразил беспокойство, что в России образ рабочего прочно ассоциируется с бутылкой водки.
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Общество

Шнуров назвал российское общество дико агрессивным

Российский музыкант Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными из-за того, что они неправильно используют энергию.
Газета.Ru 12:23
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
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Фото лысого Киркорова шокировало Сеть

Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
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Ученые случайно открыли средство, предотвращающее старение кожи

Препарат рапамицин, который обычно используется для предотвращения отторжения органов после операции по пересадке, может также замедлять старение кожи человека - таковы результаты исследования, проведенного в Дрексельском университете (США) и опубликованного в журнале GeroScience.
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Общество

Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
ТАСС 09:00
Шоу-бизнес

Сын Ротару ответил на обвинения в спонсировании ВСУ его матерью

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Летевший из Еревана в Москву лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону

РБК 11:59
Общество

NBC: в небе над Вашингтоном обнаружен подозрительный самолет

Американские истребители по тревоге подняты в воздух, доступ к Белому дому был временно ограничен, а людей из Капитолия начали эвакуировать после появления подозрительного самолета в воздушном пространстве над Вашингтоном.
ТАСС 09:54
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Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
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