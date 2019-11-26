Экономика
REGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ
Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
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Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
Общество
Греф заявил о страхе перед селфи
О своем страхе Греф сообщил, отвечая на вопрос о том, как защитить персональные данные.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Здоровье
Курганские родители бьют тревогу: дети «подсели» на жевательный табак
Курганские родители бьют тревогу — их дети «подсаживаются» на жевательный табак снюс, который свободно реализуется в розничной торговле.
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
Культура
Шнуров увидел проблему в образе «сварщика с водкой»
В заключение беседы Васильева сказала, что согласна со Шнуровым на 100% и образ «сварщика с водкой» должен быть намертво исключен.
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Тамбове
Один человек погиб и семь пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове.
Происшествия
ГБР Украины назвало основную версию причины взрывов в Балаклее
Начальник следственного управления Теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) в Полтаве Новиков назвал основную версию следствия по взрывам на территории воинской части в Балаклее.
Политика
В МИД России рассказали об ожиданиях от нормандского саммита
Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Глушко заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине, сообщает "Интерфакс".
Политика
Турция не станет интегрировать С-400 с вооружением НАТО
С-400 не будут интегрированы в системы безопасности или ПВО НАТО, — заявил он на форуме в Берлине.
Происшествия
В Москве задержали мужчин, напавших с ножом на прохожего
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Футбол
Сборную России не отстранят от Евро-2020
Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Происшествия
Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования
Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу заместителя директора Росалкогольрегулирования Ирины Голосной.
Шоу-бизнес
Мария Миронова впервые вышла в свет после родов
Почти два месяца назад Мария Миронова стала мамой во второй раз. Артистка рожала в Греции и лишь недавно вернулась домой в Москву.
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко попала в больницу
Молодая мама пошла на плановый осмотр для беременных после отпуска. Однако обследование выявило осложнение.
Общество
Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Политика
Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа
Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Общество
Дурова вызвали в суд США для дачи показаний по делу о запуске Gram
Создателя Telegram Павла Дурова пригласили дать показания в связи с запуском блокчейн-платформы компании Ton и криптовалюты Gram.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным.