Экономика

REGNUMREGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
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