Экономика
REGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ
Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
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Общество
Опрос: более 70% россиян рассматривают переход на фриланс
Возможность перехода на фриланс с постоянной работы рассматривают 72% россиян, свидетельствуют данные опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса по трудоустройству Работа.ру.
Общество
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Энергетика
Транснефть выводит трубопроводную систему ВСТО на полную мощность
Космос
На МКС починили сломанный туалет
Политика
МИД России предлагает расширить действие «закона Димы Яковлева»
МИД России поставил вопрос о возможности распространить «закон Димы Яковлева» на все страны, где нарушаются права россиян, а не только на США.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 млрд долларов.
Политика
Путин вызвал Миллера и Новака после разговора с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу по вопросам энергетических отношений России и Украины с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой Минэнерго РФ Александром Новаком .
Общество
Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Общество
Детей в России начнут приобщать к ЗОЖ с трех лет
Минздрав и Минпросвещения подготовили учебники для детей с трех лет, которые будут мотивировать вести здоровый образ жизни (ЗОЖ).
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз
Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Общество
Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС
Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.
Армия и оружие
Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»
Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым крылатым блоком.
Спорт
Президент ВАДА: санкции в отношении России вряд ли коснутся Евро-2020
Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что Россия сможет принять матчи финальной части чемпионата Европы 2020 года и финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге, несмотря на возможное отстранение страны от участия в международных соревнованиях.
Транспорт
Воробьев и Собянин проехали по МЦД и пообщались с жителями
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин проехали по Московским центральным диаметрам (МЦД) и пообщались с жителями, сообщил губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Кино
Что ждет фильмы DC в будущем: черный Супермен, рейтинг R и не только
Как передает Variety, в ближайшем будущем DC Films изменит свой творческий подход, сделав ставку на более мрачные и жесткие фильмы с рейтингом R, вместо того чтобы следовать тем же путем, которым пошли более успешные конкуренты в лице Marvel.
Общество
ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа
Федеральная служба безопасности России пресекла контрабанду пороха в Россию из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства в среду, 27 ноября.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщает РИА Новости.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Общество
Путин открыл движение по последнему участку скоростной трассы М-11
Президент России Владимир Путин вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и главами Новгородской, Тверской и Московской областей открыли последний участок скоростной дороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
Армия и оружие
Британии предрекли полное поражение в войне с Россией
Королевские эксперты предлагают два пути решения проблемы: увеличение инвестиций в разработку высокоточного оружия или пересмотр обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.
Общество
В Кремле оценили сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
Вопрос с лишением российского предпринимателя Олега Дерипаски кипрского гражданства не имеет отношения к Кремлю, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кино
Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году
Аналитики сайта Gold Derby, который занимается составлением прогнозов в сфере развлечений, подсчитали, какие шансы на "Оскар" имеют успешные фильмы этого года, а также режиссеры и исполнители главных ролей.
Футбол
«Спартак» оштрафовали за оскорбления Дзюбы
КДК РФС принял решение оштрафовать «Спартак» на 100 тысяч рублей.
Происшествия
Стали известны показания вора в законе Шакро Молодого на допросе в ФСБ
Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) дал показания на судебном процессе по уголовному делу против бывшего главы московского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).