Экономика

REGNUMREGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
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Жители Рязанской области больше всех в стране тратят на ЖКУ

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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфакс26 ноября в 09:43

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новости26 ноября в 06:50

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

Фонтанка.Ру26 ноября в 07:23

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

РБК26 ноября в 08:10

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъ26 ноября в 07:57

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАСС26 ноября в 06:31
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Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Вести.Ru вчера в 10:52
Политика

«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января

В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Футбол

Хуммельс: «Мы слишком мало создали моментов у ворот „Барселоны“»

Евро-футбол.ру вчера в 17:49
Происшествия

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника ДТП

Известия вчера в 23:43
Экономика

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.
Коммерсантъ вчера в 12:57
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Интерфакс 25 ноября в 09:22
Общество

Две двухдневные рабочие недели ждут россиян

Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Южный Федеральный вчера в 11:26
Энергетика

«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Хоккей

Пять очков Малкина принесли победу «Питтсбургу» над «Ванкувером»

Встреча завершилась со счетом 8:6. Примечательно, что по ходу игры "Питтсбург" уступал в счете, однако в третьем периоде смог переломить ход встречи.
Газета.Ru вчера в 22:15
Общество

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Общество

Законопроект о выходном дне 31 декабря внесен в Госдуму

Законопроект о выходном дне 31 декабря внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.
REGNUM вчера в 16:00
Религия

У православных 28 ноября начинается Рождественский пост

У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.
Piter.tv вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Территория новостей вчера в 15:12
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

РБК вчера в 15:55
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru вчера в 05:23
Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Lenta.ru вчера в 16:58
Музыка

72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Woman.ru 26 ноября в 10:01
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости вчера в 21:34
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 26 ноября в 07:12
Шоу-бизнес

Варум призналась, что устала от брака с Агутиным

Варум и Агутин живут, работают и отдыхают вместе. Певица призналась, что из-за этого накапливается раздражительность.
ФАН вчера в 10:18
Политика

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС вчера в 18:20
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС 26 ноября в 05:10
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Коммерсантъ вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева выложила фото после бани без косметики

Подписчики, которые привыкли видеть Ларису Андреевну тщательно загримированную, остались в восторге: она и без всякой косметики чудо как хороша.
Wday.ru вчера в 03:50
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Во вторник пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Михаилом Каабаком, по результатам встречи было объявлено, что он и его коллега Надежда Бабенко вернутся к работе в НЦЗД, такое поручение было дано руководству центра.
Коммерсантъ вчера в 15:36
Экономика

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

В Госдуме инициативу поддерживают, признавая проблему дотационности регионов. В Совете Федерации предлагают губернаторов сразу увольнять.
Известия вчера в 16:01
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru 26 ноября в 14:58
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста

Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
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Общество

Росстандарт назвал долю некачественного бензина на заправках в Бурятии

Росстандарт составил карту нарушений в сфере розничной продажи автомобильного топлива на АЗС в регионах России, попала туда и Бурятия.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 18:47
Политика

Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК 26 ноября в 15:15
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