Экономика

REGNUMREGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
Читать в источнике
Комментировать347

Подробнее о событии

Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфаксвчера в 09:43

Сбербанк назвал сумму средней платы за услуги ЖКХ

Lenta.ruвчера в 09:04

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

Фонтанка.Рувчера в 07:23

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъвчера в 07:57

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

РБКвчера в 08:10

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новостивчера в 06:50

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАССвчера в 06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Футбол

Комличенко пообещал не дать Дзюбу в обиду

Комличенко назвал ситуацию неприятной и отметил, что выкрики были хорошо слышны во время обоих таймов, что расстроило не только Дзюбу, но и всю команду.
Нева Спорт 01:26
Происшествия

Робот обследовал место взрыва на улице Болдина в Туле

На месте взрыва, в результате которого пострадал мужчина, в настоящий момент работает робот Росгвардии, который обследует место происшествия.
Тульские новости 02:37
Политика

К посольству Украины в Москве принесли два унитаза

Стало известно о двух унитазах, которые заметили около здания посольства Украины в Москве.
Аргументы недели вчера в 04:59
Политика

В Госдуме оценили призыв глав МИД четырёх стран к России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
RT на русском 02:26
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

РИА Новости 02:57
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня 25 ноября в 07:34
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Культура

Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

REGNUM 01:51
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать хурму

ТАСС 00:32
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Вечерняя Москва 25 ноября в 11:20
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Политика

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
РИА Новости вчера в 17:47
Авто

Китайский бренд Lifan оказался на грани исчезновения

Если еще год назад Lifan был самым популярным китайским брендом в нашей стране, то после закрытия производства на заводе в Черкесске дилеры вынуждены распродавать оставшиеся запасы машин.
Автоновости дня вчера в 09:15
Экономика

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Ведомости 00:53
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Гаджеты

Опубликован список смартфонов Huawei, которые получат Android 10

Сайт Huawei Central опубликовал список смартфонов Huawei и Honor, для которых был официально подтвержден выход оболочки EMUI 10 или Magic UI 10 на базе свежайшей версии Android.
Российская газета вчера в 10:21
Происшествия

Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой

В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
РБК 01:04
Технологии

Microsoft снова не даёт пользователям обновить Windows 10

Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast.
iXBT.com вчера в 05:04
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Кино

BadComedian раскритиковал сразу три российских фильма

BadComedian ранее заключил контракт с онлайн-кинотеатром ivi. Кинокритик станет амбассадором хороших фильмов на платформе.
Культуромания 01:08
Общество

Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС другой стране

В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
REGNUM 02:13
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Культура

Шнуров заявил, что России нужен сварщик Илон Маск

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что России нужен сварщик, который станет Илоном Маском.
Piter.tv 01:22
Экономика

Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co

Газета.Ru 25 ноября в 07:26
Общество

Иркутский губернатор не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в соответствии с майскими указами президента России.
URA.Ru вчера в 06:29
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 25 ноября в 10:29
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное