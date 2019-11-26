Экономика

REGNUMREGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфакс09:43

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАСС06:31

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

Фонтанка.Ру07:23

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

РБК08:10

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новости06:50

Аналитики назвали объем трат россиян на услуги ЖКХ

Rambler News Service06:49

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъ07:57
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Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Шоу-бизнес

Селена Гомес оголила бедро для демонстрации тату

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала в соцсети фотографию, где продемонстрировала подписчикам свою оголенную ногу и татуировку на ней.
VSE42.RU 06:02
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Спорт

ВАДА хочет отстранить Россию от международных соревнований на 4 года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.
Kazanfirst.ru вчера в 19:13
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Российская газета вчера в 04:15
Происшествия

Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что к крушению Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону привела ошибка лётчиков.
REGNUM 09:31
Политика

Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
Капитал страны вчера в 12:17
Политика

«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ

Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Взгляд.ру 00:37
Авто

У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег

Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Автоновости дня вчера в 08:33
Происшествия

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Армия и оружие

Найдено тело взятого украинскими националистами в заложники майора ВСУ

Ранее стало известно, что 20 ноября у населенного пункта Приволье радикалы остановили военный автомобиль ВСУ.
Московский Комсомолец 07:21
Экономика

У фонда, связанного с Людмилой Путиной, нашлось иностранное финансирование

Напомним, что 9 октября Минюст России объявил, что Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, внесен в реестр иностранных агентов, потому что получал иностранное финансирование.
Znak.com 07:44
Наука

60 лет исполнилось синхротрону Большого адронного коллайдера

Сегодня ПС используется для предварительного ускорения пучков протонов и ионов в инжекционной цепи Большого адронного коллайдера.
Популярная механика 07:00
Политика

Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара в пользу лиры

Курс местной валюты больше не падает. Реджеп Тайип Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара в пользу местной лиры.
Деловое.ТВ 05:48
Политика

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова

На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
News.ru 07:55
Космос

Пуск грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесен из-за неполадок

Коммерсантъ вчера в 04:11
Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Актуальные Новости 05:42
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Газета.Ru 05:35
Шоу-бизнес

Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром

52-летняя актриса привела в пример торжества Анастасии Волочковой и Ксении Собчак.
Пятый канал 05:06
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

По последним данным, было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
Газета.Ru 08:44
Политика

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что России и Украине не по пути, так как украинские граждане выбрали курс на сближение с Евросоюзом.
Политика Сегодня 07:54
Космос

Началось формирование производства спутников для системы «Сфера»

3DNews вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко злоупотребила на отдыхе и попала в больницу

Наверное, супруге Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко надо было сидеть дома и тихонечко дожидаться родов, но она не могла отказаться от соблазна слетать к теплому морю.
Paparazzi.ru 07:56
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
РИА Новости 09:31
Авто

Lamborghini представила суперкар для геймеров

Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Профиль вчера в 12:40
Происшествия

Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене

РБК 08:33
Здоровье

Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин

Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.
КП - Новосибирск 06:40
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
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