Экономика
REGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ
Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
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Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Шоу-бизнес
Селена Гомес оголила бедро для демонстрации тату
Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала в соцсети фотографию, где продемонстрировала подписчикам свою оголенную ногу и татуировку на ней.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Спорт
ВАДА хочет отстранить Россию от международных соревнований на 4 года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Происшествия
Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что к крушению Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону привела ошибка лётчиков.
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
Политика
«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ
Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Происшествия
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Армия и оружие
Найдено тело взятого украинскими националистами в заложники майора ВСУ
Ранее стало известно, что 20 ноября у населенного пункта Приволье радикалы остановили военный автомобиль ВСУ.
Экономика
У фонда, связанного с Людмилой Путиной, нашлось иностранное финансирование
Напомним, что 9 октября Минюст России объявил, что Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, внесен в реестр иностранных агентов, потому что получал иностранное финансирование.
Наука
60 лет исполнилось синхротрону Большого адронного коллайдера
Сегодня ПС используется для предварительного ускорения пучков протонов и ионов в инжекционной цепи Большого адронного коллайдера.
Политика
Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара в пользу лиры
Курс местной валюты больше не падает. Реджеп Тайип Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара в пользу местной лиры.
Политика
Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
Космос
Пуск грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесен из-за неполадок
Игры
Valve удалила из Steam около тысячи игр
Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром
52-летняя актриса привела в пример торжества Анастасии Волочковой и Ксении Собчак.
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
По последним данным, было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
Политика
Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что России и Украине не по пути, так как украинские граждане выбрали курс на сближение с Евросоюзом.
Космос
Началось формирование производства спутников для системы «Сфера»
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко злоупотребила на отдыхе и попала в больницу
Наверное, супруге Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко надо было сидеть дома и тихонечко дожидаться родов, но она не могла отказаться от соблазна слетать к теплому морю.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
Авто
Lamborghini представила суперкар для геймеров
Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Здоровье
Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин
Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.