Экономика
ИнтерфаксТраты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%
С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Здоровье
Саратовчанки обогнали мужчин по смертности от сердечных заболеваний
Женщины в Саратовской области обогнали мужчин по смертности: в 2018 году доля мужчин от общего числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний составила 45,3%, доля женщин – 54,7%.
Происшествия
В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Общество
Греф заявил о страхе перед селфи
Глава Сбербанка Герман Греф назвал селфи «страшным изобретением человечества».
Общество
Шнуров назвал российское общество дико агрессивным
Российский музыкант Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными из-за того, что они неправильно используют энергию.
Музыка
На «Детском Евровидении» победила участница из Польши
В 2018 году победительницей стала Роксана Венгель. Напомним, конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года.
Здоровье
У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка
За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Авто
Geely и Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
Общество
Азовское море вернулось в свои берега без негативных последствий
В пресс-службе Краснодарского края заявили, что отлив прошел без каких-либо неприятных последствий.
Футбол
Источник в WADA: Россию не отстранят от Евро-2020
Сборную России по футболу не отстранят от участия в чемпионате Евро — 2020.
Политика
Миллер назвал препятствия для сохранения транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Игры
Valve удалила из Steam около тысячи игр
Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Футбол
Локомотив — Байер 0:1 (1-й тайм)
Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Киберспорт
В файлах Dota 2 нашли иконки новых персонажей и их порядковые номера
Новых персонажей в Dota 2 — Void Spirit и Snapfire — добавили в API игры. Они получили порядковые номера 126 и 128 соответственно.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Футбол
Гризманн рассказал о взаимоотношениях с Месси и Суаресом
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Общество
Британия начинает тестирование карт «Мир»
Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
Общество
Врачи рассказали о безопасном количестве мандаринов в день
Специалисты называют правильной привычку россиян есть мандарины на новый год, но рекомендуют им есть не более четырех таких фруктов в день, и желательно - в первой половине дня.
Футбол
«Крылья Советов» зимой сыграют в Кубке ФНЛ на Кипре
Стали известны результаты жеребьевки Кубка ФНЛ-2020, который зимой пройдет на Кипре.