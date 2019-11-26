Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксТраты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новости06:50

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъ07:57

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

Фонтанка.Ру07:23

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

РБК08:10

Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфакс09:43

Аналитики назвали объем трат россиян на услуги ЖКХ

Rambler News Service06:49

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАСС06:31
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Здоровье

Саратовчанки обогнали мужчин по смертности от сердечных заболеваний

Женщины в Саратовской области обогнали мужчин по смертности: в 2018 году доля мужчин от общего числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний составила 45,3%, доля женщин – 54,7%.
Saratovnews 24 ноября в 23:19
Происшествия

В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.
РБК 12:35
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Общество

Греф заявил о страхе перед селфи

Глава Сбербанка Герман Греф назвал селфи «страшным изобретением человечества».
РБК 12:41
Общество

Шнуров назвал российское общество дико агрессивным

Российский музыкант Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными из-за того, что они неправильно используют энергию.
Газета.Ru 12:23
Происшествия

Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

Газета.Ru 11:42
Музыка

На «Детском Евровидении» победила участница из Польши

В 2018 году победительницей стала Роксана Венгель. Напомним, конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года.
Петербургский дневник 24 ноября в 13:33
Здоровье

У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка

За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Челябинск Сегодня 00:42
Авто

Geely и Volvo построили новый кроссовер

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Автоновости дня 12:05
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
ProstoProSport 10:16
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
РИА Новости 08:18
Общество

Азовское море вернулось в свои берега без негативных последствий

В пресс-службе Краснодарского края заявили, что отлив прошел без каких-либо неприятных последствий.
Радио Комсомольская правда 08:28
Футбол

Источник в WADA: Россию не отстранят от Евро-2020

Сборную России по футболу не отстранят от участия в чемпионате Евро — 2020.
News.ru 11:20
Политика

Миллер назвал препятствия для сохранения транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК 00:48
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Актуальные Новости 05:42
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Футбол

Локомотив — Байер 0:1 (1-й тайм)

Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 12:02
Происшествия

Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа

Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Daily Storm 08:19
Киберспорт

В файлах Dota 2 нашли иконки новых персонажей и их порядковые номера

Новых персонажей в Dota 2 — Void Spirit и Snapfire — добавили в API игры. Они получили порядковые номера 126 и 128 соответственно.
CyberSport.ru 12:53
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Футбол

Гризманн рассказал о взаимоотношениях с Месси и Суаресом

RT на русском вчера в 04:04
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс вчера в 01:06
Общество

Британия начинает тестирование карт «Мир»

Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
REGNUM 09:59
Общество

Врачи рассказали о безопасном количестве мандаринов в день

Специалисты называют правильной привычку россиян есть мандарины на новый год, но рекомендуют им есть не более четырех таких фруктов в день, и желательно - в первой половине дня.
Будущее России. Национальные проекты 01:20
Футбол

«Крылья Советов» зимой сыграют в Кубке ФНЛ на Кипре

Стали известны результаты жеребьевки Кубка ФНЛ-2020, который зимой пройдет на Кипре.
КП - Самара 08:21
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