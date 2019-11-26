Экономика
REGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ
Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
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Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Экономика
Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Политика
Украина угрожает отбирать в свои хранилища транзитный газ из России
Если не будет нового газового контракта с Россией Украина начнет закачивать транзитный российский газ в свои подземные хранилища.
Футбол
«Зенит» – «Лион»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов
Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Лион».
Общество
«Нет денег». Садовый заявил, что его семья не сможет внести залог
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет денег на залог, о котором прокуратура будет ходатайствовать в суде.
Происшествия
В Брянске на Карачижской из-за страшного ДТП образовалась пробка
Яндекс.карты показывает, что на участке дороги возле школы №6 образовалась гигантская пробка.
Здоровье
В России начнется подъем заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
Гаджеты
Redmi Note 8T с NFC и 18-ваттной зарядкой поступает в продажу в России
Сегодня в продажу на территории России поступает смартфон Redmi Note 8T, который предлагается в нашей стране в трех цветах: «Сумрачный серый», «Звездный синий» и «Лунный белый».
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Здоровье
Онкологи разработали «зеленое» меню для защиты против рака
Врачи-онкологи составили «зелёное» меню из продуктов против рака.
Общество
Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США
Вернувшаяся домой после полутора лет в американской тюрьме Мария Бутина решила отозвать свою апелляцию на приговор суда в Соединенных Штатах.
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
Футбол
«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
«Барселона» одержала победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Кино
Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона
Происшествия
Демонстранты в Ираке сожгли консульство Ирана в ходе беспорядков
В Ираке демонстранты сожгли консульство Ирана в южной провинции в городе Наджаф.
Политика
Россия и Украина согласовали новый обмен пленными
Россия, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки нового обмена удерживаемыми лицами.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
Политика
Президент Литвы пожелал Зеленскому «не идти на уступки» России
В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 27 ноября, состоялись переговоры президентов Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри готовятся завести второго ребенка
Супруга герцога Сассекского и принца Гарри Меган Маркл отказалась от вторых родов в Великобритании, передает Daily Mail.
Общество
Две украинские электростанции приостановили работу в знак протеста
Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу.
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Политика
Путин принял участие в закладке патрульного ледокола «Николай Зубов»
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.
Экономика
В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов
Согласно проекту закона, доходы за пользование денежными средствами, размещенными на специальном счете эскроу, предлагается ежемесячно начислять дольщикам в виде процентов по средневзвешенной процентной ставке.
Политика
Украина ввела санкции против археологов и вещателей в Крыму
Кабинет министров Украины ввел санкции против лиц, которые якобы разрушают культурные объекты в Крыму, а также занимаются там теле- и радиовещанием.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.