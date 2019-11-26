Экономика

REGNUMREGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
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Жители Рязанской области больше всех в стране тратят на ЖКУ

REGNUM04:51

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАССвчера в 06:31

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъвчера в 07:57

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

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Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

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Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новостивчера в 06:50

Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфаксвчера в 09:43
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:16, Ашберн
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ 11:19
Экономика

Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости вчера в 09:08
Политика

Украина угрожает отбирать в свои хранилища транзитный газ из России

Если не будет нового газового контракта с Россией Украина начнет закачивать транзитный российский газ в свои подземные хранилища.
МонаВиста вчера в 02:04
Футбол

«Зенит» – «Лион»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Лион».
Чемпионат 10:00
Общество

«Нет денег». Садовый заявил, что его семья не сможет внести залог

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет денег на залог, о котором прокуратура будет ходатайствовать в суде.
Украина.ру 06:52
Происшествия

В Брянске на Карачижской из-за страшного ДТП образовалась пробка

Яндекс.карты показывает, что на участке дороги возле школы №6 образовалась гигантская пробка.
Наш Брянск.Ru 06:09
Здоровье

В России начнется подъем заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
Gorodvo.ru 05:09
Гаджеты

Redmi Note 8T с NFC и 18-ваттной зарядкой поступает в продажу в России

Сегодня в продажу на территории России поступает смартфон Redmi Note 8T, который предлагается в нашей стране в трех цветах: «Сумрачный серый», «Звездный синий» и «Лунный белый».
iXBT.com 16:01
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
Здоровье

Онкологи разработали «зеленое» меню для защиты против рака

Врачи-онкологи составили «зелёное» меню из продуктов против рака.
Ugpressa.ru 01:57
Общество

Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США

Вернувшаяся домой после полутора лет в американской тюрьме Мария Бутина решила отозвать свою апелляцию на приговор суда в Соединенных Штатах.
Комсомольская правда 16:30
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Lenta.ru 08:42
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
РИА Новости 15:44
Футбол

«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» одержала победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 16:51
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Шакро Молодой отказался давать показания по делу Дрыманова

Известия 08:05
Кино

Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона

Культуромания 02:45
Происшествия

Демонстранты в Ираке сожгли консульство Ирана в ходе беспорядков

В Ираке демонстранты сожгли консульство Ирана в южной провинции в городе Наджаф.
РЕН ТВ 14:55
Политика

Россия и Украина согласовали новый обмен пленными

Россия, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки нового обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 12:40
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК 15:55
Общество

Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
РБК 06:51
Политика

Президент Литвы пожелал Зеленскому «не идти на уступки» России

В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 27 ноября, состоялись переговоры президентов Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:47
Здоровье

Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
ТАСС 10:07
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри готовятся завести второго ребенка

Супруга герцога Сассекского и принца Гарри Меган Маркл отказалась от вторых родов в Великобритании, передает Daily Mail.
МИР 24 15:23
Общество

Две украинские электростанции приостановили работу в знак протеста

Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу.
ГЛАС.RU 09:45
Кино

Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Киноафиша России вчера в 05:13
Политика

Путин принял участие в закладке патрульного ледокола «Николай Зубов»

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.
REGNUM 10:12
Экономика

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

Согласно проекту закона, доходы за пользование денежными средствами, размещенными на специальном счете эскроу, предлагается ежемесячно начислять дольщикам в виде процентов по средневзвешенной процентной ставке.
РБК вчера в 03:06
Политика

Украина ввела санкции против археологов и вещателей в Крыму

Кабинет министров Украины ввел санкции против лиц, которые якобы разрушают культурные объекты в Крыму, а также занимаются там теле- и радиовещанием.
РЕН ТВ 16:03
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня 25 ноября в 02:13
Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
BFM.ru 09:28
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