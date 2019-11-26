Экономика

REGNUMREGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
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ТАСС26 ноября в 06:31
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
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По мере приближения 20-летнего юбилея со дня подписания договора о создании Союзного государства Белоруссии и России со стороны официального Минска всё чаще слышатся сомнения в целесообразности союзного строительства.
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

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Матч «Зенита» со «Спартаком» рассудит Виталий Мешков

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
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Собака нашла на улице Саратова человеческую голову

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