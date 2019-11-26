Экономика
REGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ
Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
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Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.
РБК 03:48
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Известия вчера в 07:41
Технологии
Valve сняла геймпад Steam Controller с производства
Компания Valve официально сообщила, что снимает с производства геймпад Steam Controller – последнию партию устройства сейчас распродают в США по $5 (на старте продаж в России за него просили 6499 рублей).
MobiDevices 07:42
Транспорт
Путин открыл скоростную трассу М-11
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
Российская газета 06:40
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем вчера в 01:47
Авто
В сети опубликовали дебютный снимок нового кроссовера Kia Sorento
Судя по фото, новый Sorento обзаведется концептуально другим дизайном, в отличие от прошлой модели.
CarsWeek.ru 08:40
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Газета.Ru 25 ноября в 14:43
Происшествия
В России второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной.
Lenta.ru 08:11
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare начался бета-тест турниров
В Call of Duty: Modern Warfare стартовал бета-тест турниров для режима «Огневой контакт». В них будут участвовать 16 команд по два человека.
CyberSport.ru вчера в 02:36
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Известный шоумен Андрей Данилко, во время очередного выпуска украинской версии шоу "X-фактор" расплакался и, заявил, что покидает проект.
Газета.Ru 06:29
Спорт
Путин в Петербурге вручил Борису Ротенбергу орден Александра Невского
Ордена Александра Невского был удостоен гендиректор общества содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" Борис Ротенберг, Ордена Почета - президент клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин.
Интерфакс 08:21
Спорт
Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА
Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.
BFM.ru 07:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз
Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Телепрограмма вчера в 09:17
Культура
35-летний актер Годфри Гао умер на съемках телешоу
Вечерний курьер 07:26
Политика
Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Президент Литвы Гитанас Науседа решил дать советы главе Украины Владимиру Зеленскому перед встречей лидеров стран "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже.
РЕН ТВ 07:57
Общество
Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря
Российская газета 06:30
Киберспорт
Overwatch стал бесплатным на неделю
News.ru 02:44
Политика
В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского в Париже
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.
РИА Новости 08:06
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года
Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Live24 06:18
Космос
Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС
Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.
РИА Новости 06:54
Происшествия
В Шереметьево совершил аварийную посадку бизнес-джет
В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет совершил аварийную посадку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 07:19
Авто
Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России
Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.
CarsWeek.ru вчера в 00:04
Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Трубопровод частично будет заполнен российским газом (на момент запуска Balticconnector в Европе не будет других трубопроводных поставок).
Lenta.ru 06:24
Происшествия
Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки
Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
REGNUM 00:37
Армия и оружие
Глава Росгвардии проверил охраняющую Крымский мост бригаду
RT на русском 07:56
Происшествия
Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
Руководство Одесского областного онкологического диспансера отрицает свою причастность к правонарушению, указывая, что подозреваемый в распространении порнографии врач не является сотрудником медучреждения.
Lenta.ru 08:42
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Известия вчера в 07:35