Экономика

REGNUMREGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфаксвчера в 09:43

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новостивчера в 06:50

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъвчера в 07:57

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

Фонтанка.Рувчера в 07:23

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

РБКвчера в 08:10

Сбербанк назвал сумму средней платы за услуги ЖКХ

Lenta.ruвчера в 09:04

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАССвчера в 06:31
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Общество

Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
News.ru вчера в 10:33
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Общество

Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

РИА Новости вчера в 09:36
Общество

В Госдуме хотят запретить продажу алкоголя в новогодние праздники

1 и 2 января специальные ограничения вводить не собираются. 3 января предлагается запретить продажу алкогольной продукции.
Мойка78 вчера в 00:18
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика

К посольству Украины в Москве принесли два унитаза

Стало известно о двух унитазах, которые заметили около здания посольства Украины в Москве.
Аргументы недели вчера в 04:59
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

РБК вчера в 21:20
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Экономика

Саратовский депутат ничего не смог купить в магазине за 1000 рублей

Председатель комитета по финансам городской администрации Александр Струков рассказал, что доходную и расходную части городской казны предлагается утвердить в размере 14,434 млрд рублей при отсутствии дефицита.
Московский Комсомолец вчера в 08:48
Культура

Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Известия вчера в 22:07
Общество

США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX

Федеральное агентство гражданской авиации США лишило авиационную компанию Boeing права на выдачу сертификатов летной годности на самолеты 737 МАХ, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 20:11
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru вчера в 15:44
Армия и оружие

Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии

«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
REGNUM вчера в 23:47
Общество

Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал основателя сервиса Telegram Павла Дурова для дачи показаний в январе 2020 года по поводу судебного разбирательства с криптовалютой Gram.
RT на русском вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 25 ноября в 10:29
Кино

Фото: Зак Снайдер показал Уиллема Дефо в своей версии «Лиги справедливости»

REGNUM вчера в 15:21
Энергетика

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
РИА Новости 25 ноября в 12:53
Авто

Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, подготавливает к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Тарантас Ньюс вчера в 13:24
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ

Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости вчера в 08:16
Культура

Сергей Шнуров: России нужен образ сварщика, который идет к успеху

России нужен образ сварщика, который станет Илоном Маском, заявил музыкант Сергей Шнуров 26 ноября в ходе беседы с министром образования РФ Ольгой Васильевой в эфире телеканала "Россия 1".
Красная весна вчера в 19:23
Общество

В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш указала на наличие нестыковок в списке так называемой «Небесной сотни» — жертв стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.
Известия вчера в 21:40
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Футбол

Левандовски сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Чемпионат вчера в 17:46
Авто

Новая Renault Sandero Stepway появится в следующем году

Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.
SpeedMe 25 ноября в 14:14
Политика

NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Вести.Ru вчера в 22:21
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Политика

Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:57
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
ФАН 25 ноября в 21:19
Футбол

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Спорт-Экспресс вчера в 16:51
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