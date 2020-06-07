Общество
RT на русскомНазваны регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей. Далее идут ЯНАО (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей. Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.RT на русском00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Общество
В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса
RT на русском 02:44
Здоровье
Диетологи назвали самый опасный для здоровья суп
Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что среди распространенных в России супов самый опасный – солянка.
Портал Поиск 05 июня в 11:35
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 05 июня в 02:56
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество
В Приморском крае отменили карантин для въезжающих в регион
Режим въезда в Приморский край, который предполагал обязательный 14-дневный карантин для всех въезжающих в регион, отменен.
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество
В Татарстане разрешили находиться в общественных местах без маски
Седьмой абзац пункта 8 постановление № 374 запрещал находиться без масок в местах розничной торговли и оказания услуг, в транспорте и общественных местах.
Татар-информ вчера в 09:40
Общество
Еще три человека умерли от коронавируса на Южном Урале
За прошедшие сутки выписаны 80 человек. Всего с начала пандемии 1801 пациент выздоровели и выписаны из больниц.
Polit74.ru 03:02
Шоу-бизнес
Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей
Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ вчера в 11:58
Общество
На территории Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы
Последними уровень эпидемической угрозы общественному здравоохранению в связи с распространением коронавируса нового типа изменили со среднего на низкий власти северо-восточной китайской провинции Цзилинь.
REGNUM 02:41
Политика
Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран
Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
ФАН вчера в 20:57
Политика
Песков назвал условия вступления в силу поправок к Конституции
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу лишь в случае одобрения их на всенародном голосовании.
ТК Звезда 05 июня в 06:45
Экономика
Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%
Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
Единоборства
Гарбрандт отправил в нокаут Асcунсао на UFC 250
Американский боец Коди Гарбрандт победил бразильского спортсмена Рафаэла Ассунсана в со-главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 250.
Газета.Ru 00:05
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Коммерсантъ 02:55
Гаджеты
Рынок флагманских аппаратов Apple падает
По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World вчера в 11:13
Общество
«Яндекс» составил рейтинг новых слов за последние 10 лет
Аналитики компании «Яндекс» ко Дню русского языка составили рейтинг новых слов за последние 10 лет, основываясь на данных поисковых запросов.
RT на русском вчера в 08:25
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Футбол
Футболисты «Шахтера» обыграли «Десну» в матче чемпионата Украины
РИА Новости вчера в 11:57
Общество
В ПФР предупредили о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде рассказали о резком увеличении числа обращений, в которых люди жалуются на "перерасчет пенсий", навязанный им недобросовестными юридическими организациями.
РИА Новости 05 июня в 18:36
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Происшествия
В Хабаровске мужчина и ребенок погибли в результате наезда автомобиля
Российская газета вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Экономика
Прибалтийский транзит пустят через терминал «Ультрамар» в Усть–Луге в июне
В полную силу терминал заработает с весны 2021–го, пропускная способность вырастет до 12 млн т в год, — говорит Виктор Гешеле.
DP.RU 04 июня в 13:18
Общество
Во Владимирской области подтверждено 63 новых случая коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 7 июня 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией 16 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 8 сл. в о. Муром, 8 сл. в Александровском, 7 сл.
ГТРК Владимир 02:26
Происшествия
В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО
REGNUM вчера в 11:08