В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей. Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.

с чего всё началось

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей. Далее идут ЯНАО (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

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