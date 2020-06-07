Общество
RT на русскомНазваны регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей. Далее идут ЯНАО (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).
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с чего всё началось
В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей. Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.RT на русском00:00
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Здоровье
Врач-диетолог назвал самый вредный суп
Inc-news.ru вчера в 14:02
Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус 05 июня в 15:41
Общество
Для российских пляжей установят единые требования по безопасности
МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
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Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.
Газета.Ru 03:27
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
Политика
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Общество
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MySLO.ru вчера в 04:29
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru вчера в 04:59
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
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Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
Экономика
Власти России представили план восстановления экономики
Правительство России представило новый общенациональный план восстановления экономики после «коронакризиса».
ГлобалМСК.ру 05 июня в 17:15
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
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РБК 06:16
Общество
Журналист Азар вышел на свободу
Газета.Ru 05:53
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Энергетика
Польша повысила тариф на транзит российского газа
В середине мая истек срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России в Европу по участку газопровода Ямал — Европа.
Эхо Москвы вчера в 02:32
Общество
Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
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Lenta.ru 05 июня в 05:05
Кино
Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»
Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor вчера в 07:57
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Игры
Зрелищный автоспортивный симулятор GRID отдают за 217 рублей
GRID представляет их себя зрелищный симулятор гонок, в котором геймерам представлены культовые автомобили, начиная от современных, заканчивая классическими моделями.
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Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Коммерсантъ 02:55
Происшествия
Уфимская дознавательница рассказала о приказе прийти на скандальную вечеринку
Обвинявшая своих коллег в изнасиловании уфимская дознавательница Гульназ Фахтлисламова заявила, что ей приказали прийти на скандальную вечеринку, и подчеркнула, что будет добиваться отмены решения суда, который оправдал двоих полицейских по этому делу.
Взгляд.ру 05:54
Общество
Телеканал RT подал на Навального и Соболь в суд
Телеканал Russia Today предъявил иск Алексею Навальному, Любови Соболь и редакции издания Znak.com. иск о защите деловой репутации.
News.ru 05:56
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости вчера в 20:48
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Футбол
«Тамбов» сменит название в случае переезда клуба в Нижний Новгород
Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможном переезде команды в Нижний Новгород.
RT на русском 05:30
Армия и оружие
Украина готовит наступление на Донбасс и стягивает туда войска
Тяжелая техника движется в сторону фронта по железной дороге, это подтверждают опубликованные Спецмониторинговой миссией ОБСЕ (СММ) на Украине данные.
RuNews24.ru вчера в 05:22
Общество
В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий
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ФедералПресс 05 июня в 23:20