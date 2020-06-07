Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей. Далее идут ЯНАО (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).
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с чего всё началось

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей. Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.
RT на русском00:00

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Назвали российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

Комсомольская правда02:45

Перечислены российские регионы с самыми высокими зарплатами

Lenta.ru02:34

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

Газета.Ru00:39

ЯНАО обошел Москву по размеру зарплат

URA.Ru01:00

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

РИА Новости01:46

Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами

Московский Комсомолец01:16

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

RT на русском00:00
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Здоровье

Врач-диетолог назвал самый вредный суп

Inc-news.ru вчера в 14:02
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Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Ридус 05 июня в 15:41
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Общество

Для российских пляжей установят единые требования по безопасности

МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
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Политика

Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.
Газета.Ru 03:27
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Политика

Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
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Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga 05 июня в 00:00
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Общество

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 6 июня

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 6 июня За время время 4505 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией.
MySLO.ru вчера в 04:29
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Экономика

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru вчера в 04:59
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Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
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Экономика

Власти России представили план восстановления экономики

Правительство России представило новый общенациональный план восстановления экономики после «коронакризиса».
ГлобалМСК.ру 05 июня в 17:15
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Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Как сообщает Telegram-канал Baza, похищенного сына адвоката нашли в поле неподалеку от подмосковного Ногинска.
РБК 06:16
Общество

Журналист Азар вышел на свободу

Газета.Ru 05:53
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
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Энергетика

Польша повысила тариф на транзит российского газа

В середине мая истек срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России в Европу по участку газопровода Ямал — Европа.
Эхо Москвы вчера в 02:32
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Общество

Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
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Кино

Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»

Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor вчера в 07:57
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Игры

Зрелищный автоспортивный симулятор GRID отдают за 217 рублей

GRID представляет их себя зрелищный симулятор гонок, в котором геймерам представлены культовые автомобили, начиная от современных, заканчивая классическими моделями.
Ferra 05:31
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Коммерсантъ 02:55
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Происшествия

Уфимская дознавательница рассказала о приказе прийти на скандальную вечеринку

Обвинявшая своих коллег в изнасиловании уфимская дознавательница Гульназ Фахтлисламова заявила, что ей приказали прийти на скандальную вечеринку, и подчеркнула, что будет добиваться отмены решения суда, который оправдал двоих полицейских по этому делу.
Взгляд.ру 05:54
Общество

Телеканал RT подал на Навального и Соболь в суд

Телеканал Russia Today предъявил иск Алексею Навальному, Любови Соболь и редакции издания Znak.com. иск о защите деловой репутации.
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Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости вчера в 20:48
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Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
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Футбол

«Тамбов» сменит название в случае переезда клуба в Нижний Новгород

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможном переезде команды в Нижний Новгород.
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Армия и оружие

Украина готовит наступление на Донбасс и стягивает туда войска

Тяжелая техника движется в сторону фронта по железной дороге, это подтверждают опубликованные Спецмониторинговой миссией ОБСЕ (СММ) на Украине данные.
RuNews24.ru вчера в 05:22
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Общество

В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий

Злодеи представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают пожилым людям организовать перерасчет пенсии.
ФедералПресс 05 июня в 23:20
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