В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей. Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.

с чего всё началось

Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года. Так, одну из самых высоких зарплат предлагают в сфере логистики и работы на складе — в среднем до 155 тыс. рублей.

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

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