Общество
RT на русскомНазваны регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года. Так, одну из самых высоких зарплат предлагают в сфере логистики и работы на складе — в среднем до 155 тыс. рублей.
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с чего всё началось
В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей. Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.RT на русском00:00
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Происшествия
В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке
По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции.
ТАСС 05:40
Общество
Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу
Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент.
Ведомости 04:56
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
Хоккей
Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России
RuNews24.ru 09:23
Политика
В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда.
РИА Новости 08:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости 06:39
Хоккей
Малкин попал в топ-5 нападающих десятилетия в НХЛ
Россиянин Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург», включен в топ-5 центрфорвардов десятилетия НХЛ, который составил портал Hockey Writers.
Аргументы и Факты 07:23
Политика
Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом.
Газета.Ru 06:51
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов в предгорной зоне, сообщает администрация города.
РИА Новости 08:31
Происшествия
В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских
Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней.
ТАСС вчера в 19:14
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор назвал причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
Шоу-бизнес
«Милашки»: нежное фото дочерей Лободы очаровало фанатов
Сегодня артистка выложила в личном блоге снимок, на котором младшая дочь Тильда нежно обнимает и целует старшую сестру — дочь Светланы — Еву.
7Дней.ру 08:30
Политика
Германия допустила введение штрафных пошлин на газ США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ США. Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Моя Москва.онлайн 05 июня в 09:51
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Друбич празднует юбилей
Известная российская актриса Татьяна Друбич в воскресенье, 7 июня, празднует юбилей.
Аргументы недели 03:27
Общество
Илья Азар вышел из спецприемника
Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
Коммерсантъ 03:58
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса
В Петербурге за сутки подтверждено 55 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета вчера в 05:37
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Наука
Определено, как коронавирус проникает в мозг человека
Немецкие молекулярные биологи пояснили, что новая коронавирусная инфекция попадает в человеческий мозг через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы.
Live24 05 июня в 16:16
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Футбол
Евсеев: «К кому-то утром приходят белочки, а к „Уфе“ — люди в белом»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об очередной, четвертой сдаче командой тестов на коронавирус.
Sport24.ru 07:02
Политика
Глава ПНС Ливии Саррадж приедет в Москву
Глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж 7 июня посетит Москву.
Lenta.ru 08:07
Энергетика
ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства.
Rambler News Service 05 июня в 13:56
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48