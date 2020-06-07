В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей. Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.

с чего всё началось

Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал. Так, этот рейтинг возглавила Чукотка.

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

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