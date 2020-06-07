Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал. Так, этот рейтинг возглавила Чукотка.
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с чего всё началось

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей. Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.
RT на русском00:00

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Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами

Московский Комсомолец01:16

Перечислены российские регионы с самыми высокими зарплатами

Lenta.ru02:34

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

РИА Новости01:46

Назвали российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

Комсомольская правда02:45

ЯНАО обошел Москву по размеру зарплат

URA.Ru01:00

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

Газета.Ru00:39

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

RT на русском00:00
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
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Общество

В Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
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Общество

В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 134 летальных случая среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:38
Общество

За сутки в Тульской области выявлено 115 новых случаев коронавируса

За сутки в Тульской области у 115 жителей подтвержден COVID-19. Всего в регионе 4620 заболевших.
Тульские новости 03:41
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Экономика

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
7
Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
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Общество

Опубликована статистика по коронавирусу в Тверской области на 7 июня

В регионе за сутки заболели 93 человека, выздоровели - 7. К 7 июня в России подтверждено еще 8984 случая коронавирусной инфекции в 84 регионах.
Tverigrad.ru 03:49
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ 02:55
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Политика

Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
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Общество

Илья Азар вышел из спецприемника

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
Коммерсантъ 03:58
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Общество

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
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Армия и оружие

В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов

Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело вчера в 03:49
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Экономика

Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит

Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК 05 июня в 13:27
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Авто

В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире

Тарантас Ньюс вчера в 01:34
Политика

Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
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Общество

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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Шоу-бизнес

Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками

Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ 05 июня в 06:25
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Футбол

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» ради возвращения в Россию

Вести.Ru 05 июня в 16:53
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Общество

Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК вчера в 13:56
85
Общество

Россиян предупредили о переменчивом лете

Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru вчера в 07:49
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Авто

Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел

В Сети можно найти много инструкций, где владельцы сверлят дыры в задней банке глушителя прямо в гаражах, не снимая элементы выпуска с машины.
Российская газета вчера в 13:00
Общество

В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса

RT на русском 02:44
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Единоборства

Нуньес защитила титул на турнире UFC 250

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 250, в главном поединке которого встречались Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер.
Российская газета 03:04
Происшествия

На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 05 июня в 13:46
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Происшествия

Соцсети: здание сгорело в районе бывшего завода ЗИФ в Пензе

Неэксплуатируемое здание сгорело в районе бывшего завода ЗИФ в Пензе.
Smi58.ru 03:35
Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Культура

Иван Дорн записал трек для сериала «Чики»

ГЛАС.RU 04 июня в 10:12
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Шоу-бизнес

Сергей Соловьев: «Таня Друбич спасла мою жизнь»

"С уходом Мити остановилась его жизнь": как Сергей Соловьев пережил смерть сына.
StarHit.ru 05 июня в 20:00
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