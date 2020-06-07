Общество
Газета.RuНазваны российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года
Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал. Так, этот рейтинг возглавила Чукотка.
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с чего всё началось
В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей. Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.RT на русском00:00
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Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Общество
В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 134 летальных случая среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:38
Общество
За сутки в Тульской области выявлено 115 новых случаев коронавируса
За сутки в Тульской области у 115 жителей подтвержден COVID-19. Всего в регионе 4620 заболевших.
Тульские новости 03:41
Экономика
Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%
Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
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Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
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Общество
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В регионе за сутки заболели 93 человека, выздоровели - 7. К 7 июня в России подтверждено еще 8984 случая коронавирусной инфекции в 84 регионах.
Tverigrad.ru 03:49
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Политика
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
Общество
Илья Азар вышел из спецприемника
Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
Коммерсантъ 03:58
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Армия и оружие
В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов
Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело вчера в 03:49
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК 05 июня в 13:27
Авто
В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире
Тарантас Ньюс вчера в 01:34
Политика
Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
Общество
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Шоу-бизнес
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Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ 05 июня в 06:25
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Футбол
Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» ради возвращения в Россию
Вести.Ru 05 июня в 16:53
Общество
Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК вчера в 13:56
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Россиян предупредили о переменчивом лете
Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru вчера в 07:49
Авто
Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел
В Сети можно найти много инструкций, где владельцы сверлят дыры в задней банке глушителя прямо в гаражах, не снимая элементы выпуска с машины.
Российская газета вчера в 13:00
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В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса
RT на русском 02:44
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Единоборства
Нуньес защитила титул на турнире UFC 250
В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 250, в главном поединке которого встречались Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер.
Российская газета 03:04
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 05 июня в 13:46
Происшествия
Соцсети: здание сгорело в районе бывшего завода ЗИФ в Пензе
Неэксплуатируемое здание сгорело в районе бывшего завода ЗИФ в Пензе.
Smi58.ru 03:35
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
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Культура
Иван Дорн записал трек для сериала «Чики»
ГЛАС.RU 04 июня в 10:12
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Сергей Соловьев: «Таня Друбич спасла мою жизнь»
"С уходом Мити остановилась его жизнь": как Сергей Соловьев пережил смерть сына.
StarHit.ru 05 июня в 20:00