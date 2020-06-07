Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей. Далее идут ЯНАО (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).
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с чего всё началось

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей. Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.
RT на русском00:00

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Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами

Московский Комсомолец01:16

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

РИА Новости01:46

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Говорит Москва01:39

Перечислены российские регионы с самыми высокими зарплатами

Lenta.ru02:34

ЯНАО обошел Москву по размеру зарплат

URA.Ru01:00

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

Газета.Ru00:39

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

RT на русском00:00
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Политика

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Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
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Чемпионка UFC Нуньес установила уникальное достижение

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Газета.Ru 02:38
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В Кемерово сотрудник МЧС умер от травмы, полученной на рабочем месте

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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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РБК вчера в 21:08
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Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

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Коммерсантъ вчера в 23:37
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Общество

В Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
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Верующие христиане празднуют День Святой Троицы

Православные россияне 7 июня отмечают День Святой Троицы.
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Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество

В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом

"В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:15
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Политика

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Правительство Чехии высылает двух сотрудников российского посольства, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 05 июня в 08:39
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Valve выпустили обновление Battle Pass

Сундук дают за 4 переработанных предмета.
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Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания

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Опубликован рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Самыми проблемными признаны вариаторы компании Nissan: из десяти моделей с капризными коробками передач сразу шесть моделей японской фирмы 2012-2015 годов выпуска — Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60.
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Газета.Ru вчера в 18:35
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Авто

Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор

Компания Jeep представила компактный кроссовер Compass 2021 модельного года для европейского рынка, который в том числе стал доступен с новым двигателем.
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Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран

Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
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Общество

Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 12:57
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Политика

Как власти США вернули контроль и смогли остановить массовые грабежи

Надо было дать разграбить и разнести добрую часть Манхэттена, чтобы, наконец, полиция занялась делом и вернула контроль над ситуацией в свои руки.
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Политика

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
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В центре Вашингтона протестующие вновь начали громить витрины

ТАСС вчера в 23:31
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На критику Валерии ответил Сергей Шнуров

Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
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В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

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За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
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Цыбульник и Толкач пригрозили России вторжением Украины в Крым

Украина может совершить военное вторжение в РФ, чтобы захватить Крым.
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