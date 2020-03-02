Общество

REGNUMREGNUMНазваны регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Ингушетия возглавила список регионов России с самой высокой задолженностью населения по кредитам. Так, этот показатель в республике составляет 13,11%. Таковы данные исследования, подготовленного экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Центробанка и Росстата на 1 января 2020 года.
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Рейтинг регионов по доле просроченных кредитов — 2020

Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
РИА Новостивчера в 16:00

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Ингушетия и Карачаево-Черкесия стали лидерами по доле просроченных кредитов

Коммерсантъвчера в 23:42

Эксперты назвали регионы с самой большой долей просроченных кредитов

РБКвчера в 22:16

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

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Телеканал 360°вчера в 20:55

Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Газета.Ruвчера в 19:34

Самые дисциплинированные заемщики банков в России живут на севере и в Крыму

ПРАЙМвчера в 16:25

Рейтинг регионов по доле просроченных кредитов — 2020

РИА Новостивчера в 16:00
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Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:47
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В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
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Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
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Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов

Медики назвали продукты, которые могут навредить щитовидной железе, продуцирующей важные для нормального функционирования организма гормоны.
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Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

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Lenta.ru вчера в 13:20
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Армия и оружие

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Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Общество

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Известия вчера в 20:36
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

RT на русском вчера в 23:40
Происшествия

В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:57
Теннис

Впервые трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.
ФАН 01:03
Общество

Более трех тысяч человек умерли от коронавируса во всем мире

В Китае заболели более 80-ти тысяч человек, зафиксировано 2912 смертей.
Эхо Москвы 01:31
Происшествия

В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии арестован за взятку в 160 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
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Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
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Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

РИА Новости вчера в 19:29
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 01:12
Киберспорт

Bethesda была удивлена, что игроки Fallout 76 не интересуются PvP

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Общество

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В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Хоккей

Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой

Metaratings вчера в 09:59
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Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
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Армия и оружие

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
RT на русском 28 февраля в 19:33
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На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru вчера в 13:45
Здоровье

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
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Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
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