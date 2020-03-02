Общество
REGNUMНазваны регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам
Ингушетия возглавила список регионов России с самой высокой задолженностью населения по кредитам. Так, этот показатель в республике составляет 13,11%. Таковы данные исследования, подготовленного экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Центробанка и Росстата на 1 января 2020 года.
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с чего всё началось
Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.РИА Новостивчера в 16:00
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Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
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Первая гонка нового сезона «Формулы-1» в Австралии пройдет по плану, утверждают организаторы этапа.
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Экономика
СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не успела согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Общество
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Общество
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«Ворскла» нанесла первое в сезоне поражение «Шахтёру»
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В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ
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Шоу-бизнес
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Олимпиада-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей
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Армия и оружие
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