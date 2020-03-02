Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

с чего всё началось

Ингушетия возглавила список регионов России с самой высокой задолженностью населения по кредитам. Так, этот показатель в республике составляет 13,11%. Таковы данные исследования, подготовленного экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Центробанка и Росстата на 1 января 2020 года.

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

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