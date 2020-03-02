Общество

REGNUMREGNUMНазваны регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Ингушетия возглавила список регионов России с самой высокой задолженностью населения по кредитам. Так, этот показатель в республике составляет 13,11%. Таковы данные исследования, подготовленного экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Центробанка и Росстата на 1 января 2020 года.
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с чего всё началось

Рейтинг регионов по доле просроченных кредитов — 2020

Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
РИА Новостивчера в 16:00

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Ингушетия и Карачаево-Черкесия стали лидерами по доле просроченных кредитов

Коммерсантъвчера в 23:42

Эксперты назвали регионы с самой большой долей просроченных кредитов

РБКвчера в 22:16

Рейтинг регионов по доле просроченных кредитов — 2020

РИА Новостивчера в 16:00

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Известиявчера в 19:48

Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Газета.Ruвчера в 19:34

Самые дисциплинированные заемщики банков в России живут на севере и в Крыму

ПРАЙМвчера в 16:25

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Телеканал 360°вчера в 20:55
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Футбол

Краснодар — Уфа 2:0

Кубань 24 вчера в 10:24
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Здоровье

В подмосковных детсадах и школах из-за ОРВИ ввели чрезвычайные меры

В детских садах, школах и колледжах Подмосковья со 2 марта вводятся чрезвычайные меры по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний.
Live24 вчера в 23:57
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году

Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
REGNUM 00:46
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Происшествия

В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:57
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM вчера в 15:23
Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 13:20
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

РИА Новости вчера в 19:29
Экономика

Из-за смены правительства кинопродюсеров лишают обещанных 2 млрд рублей из бюджета

Решение финансировать пилотный проект принято 28 февраля на заседании проектного комитета правительства по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сказали собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 15:58
Экономика

Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета 29 февраля в 06:47
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru вчера в 13:45
Экономика

Силуанов уверен, что падение цен на нефть не будет продолжительным

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что текущее падение цен на нефть не будет продолжительным, а также заверил, что российский бюджет защищен от существенного падения цен на углеводороды как минимум на четыре года, даже если нефть будет торговаться на уровне ниже $30 за баррель.
REGNUM 28 февраля в 13:03
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром выросло до 15

По уточненным данным, в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter с фурой пострадали 15 человек.
Российская газета 00:46
Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Общество

В НИИ Санкт-Петербурга назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России намерен создать вакцину от нового типа коронавируса в третьем квартале 2020 года.
Газета.Ru 01:11
Общество

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Коммерсантъ вчера в 10:11
Культура

Названы имена членов жюри нового шоу «Маска» на НТВ

ToDay News Ufa вчера в 14:29
Авто

Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи

ToDay News Ufa 29 февраля в 00:56
Армия и оружие

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
RT на русском 28 февраля в 19:33
Происшествия

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 00:47
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Экономика

«Ъ»: «Русский краб» заключил контракты на строительство 10 краболовов

Группа компаний "Русский краб" заключила соглашения с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом ФГУП "Росморпорт" и Окской судоверфью о строительстве десяти краболовов общей стоимостью около 15 млрд рублей в рамках инвестиционных квот.
ТАСС 01:25
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 00:30
Общество

Более трех тысяч человек умерли от коронавируса во всем мире

В Китае заболели более 80-ти тысяч человек, зафиксировано 2912 смертей.
Эхо Москвы 01:31
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» в чемпионате Испании и возглавил таблицу

РИА Новости вчера в 16:56
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