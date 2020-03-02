Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

с чего всё началось

Ингушетия возглавила список регионов России с самой высокой задолженностью населения по кредитам. Так, этот показатель в республике составляет 13,11%. Таковы данные исследования, подготовленного экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Центробанка и Росстата на 1 января 2020 года.

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Политика Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.

Армия и оружие Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

Общество Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.

Общество В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом 1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.

Экономика Банки в России ограничили выдачу кредитных карт Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.

Экономика Силуанов уверен, что падение цен на нефть не будет продолжительным Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что текущее падение цен на нефть не будет продолжительным, а также заверил, что российский бюджет защищен от существенного падения цен на углеводороды как минимум на четыре года, даже если нефть будет торговаться на уровне ниже $30 за баррель.

Армия и оружие Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.

Экономика «Ъ»: «Русский краб» заключил контракты на строительство 10 краболовов Группа компаний "Русский краб" заключила соглашения с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом ФГУП "Росморпорт" и Окской судоверфью о строительстве десяти краболовов общей стоимостью около 15 млрд рублей в рамках инвестиционных квот.