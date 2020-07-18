По данным Минздрава России, которые есть в распоряжении RT, самая высокая распространённость ожирения (число больных на 100 тыс. жителей) в 2019 году была зафиксирована в Алтайском крае — 5539,4 случая.

Экономика В Госдуме высказались о компенсации вкладов времен СССР Речь идет о компенсации сбережений, помещенных россиянами в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по вкладам в организации госстрахования и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. 11

Авто Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели Как сообщает ToDay News Ufa, на снимке легко заметить, что по сравнению с нынешней «ГАЗель Next» модель получила абсолютно новый дизайн, а также современную «двухъярусную» архитектуру. 21

Космос Почти все запасы воды на Земле могут носить органическое происхождение Японские планетологи выяснили, что значительная часть или фактически все запасы воды на Земле могли возникнуть в результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования планеты.

Общество В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 45

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 96

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 352

Экономика Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки. 285

Общество Сомнолог рассказала о пользе проветриваний для здорового сна Что делать чтобы восстановить нормальный сон рассказала в интервью радио Sputnik в воскресенье, 19 июля, руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.

Авто Hyundai отзывает в России почти 20 тыс. автомобилей Сразу 18,5 тысяч Hyundai Santa Fe (CM) попали под отзыв в связи с существующим риском короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC. 35

Здоровье Минздрав Украины собирается продлить действие карантина Карантин на Украине будет продлен еще на месяц, заявил 14 июля министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию РБК Украина. 7