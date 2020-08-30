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РИА Новости
РИА Новости

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Для оценки динамики розничной торговли в различных субъектах Российской Федерации эксперты агентства РИА Новости составили рейтинг регионов РФ за первые шесть месяцев 2020 года. В первом полугодии оборот розничной торговли снизился в большинстве регионов РФ, причем в некоторых довольно существенно.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года снизился в 78 регионах РФ, вырос только в шести, при этом наиболее заметный спад произошел в республике Саха (Якутия), Карачаево-Черкессии и Дагестане, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости17:08
Подробнее о событии
Life.ru

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Life.ru18:18
EastRussia

Регионы ДФО вошли в число лидеров по обороту розничной торговли

EastRussia20:13
Вечерняя Москва

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Вечерняя Москва19:56
ИА Красная Весна

Названы регионы с ростом торговли на фоне общего падения продаж

ИА Красная Весна19:50
ПРАЙМ

Власти Томской области объяснили лучший в РФ показатель роста розничной торговли

ПРАЙМ00:00
Online47.ru

Ленинградская область вошла в ТОП-3 регионов по динамике розничной торговли

Online47.ru17:36
РИА Новости

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

РИА Новости17:08

Музей-заповедник «Куликово поле» опубликовал программу праздника в честь покровителей лошадей

В последний день лета, 31 августа, сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» приглашают отметить праздник покровителей лошадей, святых Флора и Лавра, на конный двор Куликова поля.
Московский Комсомолец Тула28 августа в 20:28

Власти, имея блок-пакет БСК, не могли влиять на решения акционеров

Власти Башкирии, владеющей 38,3% АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия"), не могли влиять на итоговые решения акционеров по социальной политике, дивидендным выплатам и стратегии развития предприятия, заявил глава республики Радий Хабиров.
Интерфаксвчера в 14:20
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В США опасаются, что Байден лишит граждан права на владение оружием

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден лишит американцев права на огнестрельное оружие, гарантированного второй поправкой к конституции страны, считает руководство Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), 30 августа сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.
ИА Красная Весна17:14
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Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.
Известия19:08
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Президент ФРГ рассказал об «ударе демонстрантов по нашей демократии»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое информагентство DPA, глава ФРГ заявил о том, что состоявшийся протестный марш, закончившийся на ступенях Рейхстага, является "ударом в сердце нашей демократии".
Российская газетавчера в 07:02
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