Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли
Для оценки динамики розничной торговли в различных субъектах Российской Федерации эксперты агентства РИА Новости составили рейтинг регионов РФ за первые шесть месяцев 2020 года. В первом полугодии оборот розничной торговли снизился в большинстве регионов РФ, причем в некоторых довольно существенно.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли
Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года снизился в 78 регионах РФ, вырос только в шести, при этом наиболее заметный спад произошел в республике Саха (Якутия), Карачаево-Черкессии и Дагестане, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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