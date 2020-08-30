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РИА Новости
РИА Новости

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Для оценки динамики розничной торговли в различных субъектах Российской Федерации эксперты агентства РИА Новости составили рейтинг регионов РФ за первые шесть месяцев 2020 года. В первом полугодии оборот розничной торговли снизился в большинстве регионов РФ, причем в некоторых довольно существенно.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года снизился в 78 регионах РФ, вырос только в шести, при этом наиболее заметный спад произошел в республике Саха (Якутия), Карачаево-Черкессии и Дагестане, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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Оборот розничной торговли в Татарстане упал больше, чем в среднем по стране

БИЗНЕС Online00:43
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Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

РИА Новости17:08
Вечерняя Москва

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Вечерняя Москва19:56
ИА Красная Весна

Названы регионы с ростом торговли на фоне общего падения продаж

ИА Красная Весна19:50
Life.ru

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Life.ru18:18
Online47.ru

Ленинградская область вошла в ТОП-3 регионов по динамике розничной торговли

Online47.ru17:36
ПРАЙМ

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