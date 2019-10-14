Московская и Ленинградская области лидируют в рейтинге по количеству введённого в строй жилья в пересчёте на одного человека в России в период с июля 2018 года по июнь 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проведённое исследование.

Названы регионы — лидеры по вводу жилья в эксплуатацию в России

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