Экономика

Газета.RuГазета.RuНазваны регионы, где больше всего снимают наличных

Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные ЦБ за первое полугодие 2019 года. В целом суммы средней операции по снятию наличных существенно различаются в зависимости от региона.
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с чего всё началось

Два подхода по 15: в каких регионах снимают больше всего наличных

Рэнкинг по средней сумме снятия наличных в субъектах РФ «Известия» составили, основываясь на данных ЦБ. Россияне забирают из банкоматов всё больше денег — в первом полугодии 2019-го сумма достигла 13,4 трлн рублей, но объем безналичных платежей растет более быстрыми темпами.
Известиявчера в 17:01

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В ЦБ назвали регионы, где снимают больше всего наличных

Говорит Москва05:40

Стали известны регионы России, где снимают больше всего наличных

РЕН ТВ05:34

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Названы регионы, где больше всего снимают наличных денег

URA.Ruвчера в 22:40

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Газета.Ru05:24

Два подхода по 15: в каких регионах снимают больше всего наличных

Известиявчера в 17:01
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