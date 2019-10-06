Экономика
Газета.RuНазваны регионы, где больше всего снимают наличных
Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные ЦБ за первое полугодие 2019 года. В целом суммы средней операции по снятию наличных существенно различаются в зависимости от региона.
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с чего всё началось
Рэнкинг по средней сумме снятия наличных в субъектах РФ «Известия» составили, основываясь на данных ЦБ. Россияне забирают из банкоматов всё больше денег — в первом полугодии 2019-го сумма достигла 13,4 трлн рублей, но объем безналичных платежей растет более быстрыми темпами.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе
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