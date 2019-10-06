Экономика
Комсомольская правдаНазваны регионы, где больше всего снимают денег в банкоматах
По данным Центробанка россияне забирают все больше денег из банкоматов. В первом полугодии 2019-го устройства выдали рекордную сумму в 13,4 трлн рублей. При этом объем безналичных операций по оплате увеличился существенно больше - с 8,8 трлн до 11,3 трлн рублей.
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с чего всё началось
Рэнкинг по средней сумме снятия наличных в субъектах РФ «Известия» составили, основываясь на данных ЦБ. Россияне забирают из банкоматов всё больше денег — в первом полугодии 2019-го сумма достигла 13,4 трлн рублей, но объем безналичных платежей растет более быстрыми темпами.Известия05 октября в 17:01
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