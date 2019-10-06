Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаНазваны регионы, где больше всего снимают денег в банкоматах

По данным Центробанка россияне забирают все больше денег из банкоматов. В первом полугодии 2019-го устройства выдали рекордную сумму в 13,4 трлн рублей. При этом объем безналичных операций по оплате увеличился существенно больше - с 8,8 трлн до 11,3 трлн рублей.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Два подхода по 15: в каких регионах снимают больше всего наличных

Рэнкинг по средней сумме снятия наличных в субъектах РФ «Известия» составили, основываясь на данных ЦБ. Россияне забирают из банкоматов всё больше денег — в первом полугодии 2019-го сумма достигла 13,4 трлн рублей, но объем безналичных платежей растет более быстрыми темпами.
Известия05 октября в 17:01

Подробнее о событии

Названы регионы, в которых снимают больше всего наличных

РЕН ТВвчера в 19:12

Названы регионы, где больше всего снимают наличных денег

URA.Ru05 октября в 22:40

Названы регионы, где больше всего снимают наличных

Газета.Ruвчера в 05:24

Названы регионы, где больше всего снимают наличные

Московский Комсомолецвчера в 06:06

В ЦБ назвали регионы, где снимают больше всего наличных

Говорит Москвавчера в 05:40

Аналитики выяснили, какие регионы любят «живые» деньги

ФедералПресс05 октября в 20:14

Два подхода по 15: в каких регионах снимают больше всего наличных

Известия05 октября в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти

Ugpressa.ru вчера в 09:34
Политика

Путин отметит день рождения с родными на природе

RuNews24.ru вчера в 18:44
Армия и оружие

Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии

Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Авто

ОСАГО в России подорожает в два раза

Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, дороже более чем в два раза.
Автоновости дня 02:43
Культура

В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева исчезла после скандала с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарёва скрывается после скандала с наркотиками.
Амур.инфо вчера в 21:33
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Футбол

Со счетом 2:1 «Краснодар» выиграл у «Спартака»

Блокнот Краснодар 00:25
Политика

Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.
Газета.Ru 04:23
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец 05 октября в 05:16
Экономика

Правительство установило допустимую долю приема мигрантов на работу

Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК 04:27
Хоккей

«Каролина» обыграла «Тампу», у Свечникова 2 передачи

ProstoProSport вчера в 23:23
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Происшествия

В Самаре полиция проверит шумный заезд блогера на Gelandewagen

Российская газета 04:18
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Кино

Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Общество

Диетолог назвала самый полезный хлеб

РИА Новости вчера в 19:51
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре возросло до 13

Медики госпитализировали 13 человек после столкновения автобуса с опорой освещения в Самаре.
ТАСС вчера в 06:29
Технологии

«Билайн» не уберег данные миллионов клиентов

В "ВымпелКоме" ("Билайн" - дочерняя компания), подтвердили утечку персональных данных клиентов. Речь идет о базе данных двухлетней давности.
Уралинформбюро 03:36
Политика

Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России

Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета вчера в 08:53
Фигурное катание

Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате

15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
Общество

Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Происшествия

Под Нижним Новгородом перевернулся автобус с туристами

Туристический автобус опрокинулся в Нижегородской области из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщил источник.
Взгляд.ру вчера в 03:20
Кино

«Джокер» стал лидером российского и американского проката в выходные

Коммерсантъ 03:42
Финансы

Эксперт рассчитал курсы валют при цене нефти в 10 долларов

Сергей Суверов, старший аналитик БКС Премьер: - Вероятность ухода цены на нефть в район 10 долларов за баррель невелика и не превышает 5 процентов.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей

Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
ТАСС 03:46
Космос

Центр Млечного Пути вспыхнул 3,5 миллиона лет назад

Астрономы подсчитали, что примерно 3,5 миллиона лет назад сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики извергнула из себя поток вещества на расстояние более чем в 200 тыс. световых лет.
Индикатор 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное