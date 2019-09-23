с чего всё началось

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что чаще всего дети пропадают в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях.

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

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