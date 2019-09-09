Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

Политика Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.

Происшествия В «Шереметьево» самолет прервал взлет из-за задымления двигателя Самолет Boeing-777 рейсом Москва — Владивосток прекратил взлет в аэропорту «Шереметьево» после срабатывания датчика неисправности двигателя.

Политика Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России» Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.

Теннис Рафаэль Надаль взял у Даниила Медведева первый сет финала US Open Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5 в первом сете финала Открытого чемпионата США.

Политика Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.

Политика Роскомнадзор обвинил Facebook и Google во вмешательстве в выборы Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и YouTube в Единый день голосования.

Политика Эмир Кувейта госпитализирован в США Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Авто Рекорд скорости Bugatti Chiron, первый электромобиль Porsche и обновлённое семейство Audi A5: главное за неделю Bugatti Chiron установил рекорд скорости Компания Bugatti объявила о новом мировом рекорде скорости на Chiron: автомобиль развил скорость 490,484 километра в час.

Политика Посольство России не получало от Нидерландов запрос о выдаче Цемаха Сотрудники посольства России в Нидерландах заявили, что не получали от властей страны обращений о выдаче Владимира Цемаха.

Экономика Опрос показал отношение россиян к сбережению средств и тратам Почти две трети россиян считают, что в настоящее время лучше сберегать средства, чем тратить, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Политика Путин и Макрон обсудили Украину Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Общество В Японии 900 тысяч домов обесточены из-за тайфуна По меньшей мере 10 жителей регионов Японии пострадали из-за тайфуна «Факсай», 900 тыс. домов обесточены. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Шоу-бизнес Сергей Глушко принял участие в пародии на Игоря Николаева Подписчики сразу поняли, что готовится пародия на Игоря Николаева – слишком похожи на него мужчины на фотографии.

Экономика Импортер Alianta Group открывает свои магазины Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.

Происшествия У берегов штата Джорджия перевернулось грузовое судно Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья штата Джорджия (США), судьба четырех членов команды остается неизвестной.

Политика Действующие главы регионов лидируют на всех выборах губернаторов Источник Дождя, близкий к Кремлю, ранее сообщил, что согласно данным экзит-полов на выборах губернаторов вторых туров не будет.

Армия и оружие «Российскому F-35B» захотели поставить «полтора двигателя» В настоящее время самым современным истребителем КВВП считается F-35B Lightning II производства американской компании Lockheed Martin, который использует отдельные технические решения, заимствованные у советского сверхзвукового самолета Як-141.