Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
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Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

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Определены регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

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Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

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Рынок труда в 2018 г улучшился во всех регионах РФ, кроме одного - исследование

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Названы регионы с лучшей и худшей ситуацией на рынке труда

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Названы регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда

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