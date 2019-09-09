Экономика
РИА НовостиНазваны регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
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Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
Газета.Ru 17:01
Футбол
Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
РИА Новости 15:44
Авто
Трёхдверный Cadillac Escalade показали на рендерах
Дизайнер Абимелек Ареллано показал свое видение внедорожника Cadillac Escalade, лишенного задних дверей.
Picsnews.net 08:49
Политика
Стал известен состав депутатов нового созыва думы Читы по партиям
Представители партии «Единая Россия» забрали большинство (19 из 30) депутатских мандатов в читинской городской думе седьмого созыва.
Московский Комсомолец Чита 20:22
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС 21:09
Политика
Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
Кандидаты от коммунистов, ЛДПР и Партии пенсионеров Николай Арефьев, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев набирают менее 20% каждый.
Вестник Кавказа 14:14
Происшествия
В Великобритании женщина покончила с собой из-за Brexit
В Великобритании 76-летняя женщина покончила с собой из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit).
Известия 20:47
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Оппозиционер Квициния намерен оспорить итоги выборов главы Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхаса Квицинии намерен оспорить итоги голосования на выборах на пост главы государства.
BFM.ru 20:45
Футбол
Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.
Петербургский дневник 08:32
Политика
На выборах главы Башкирии лидирует Хабиров
На выборах главы Башкирии лидирует врио руководителя региона Радий Хабиров.
Известия 13:57
Авто
В Норвегии планируют перейти на электрокары
В прошлом году почти треть реализованных авто в Норвегии составили электрические автомобили.
SpeedMe 11:39
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
В новую МГД предварительно проходят 19 кандидатов от оппозиции
В новую МГД предварительно проходят 19 кандидатов от оппозиции.
Эхо Москвы 20:00
Происшествия
Вандал повредил статую быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Житель штата Техас повредил бронзовую статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит в Нью-Йорке.
News.ru 01:45
Общество
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых — зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.
РИА Новости 07:17
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Политика
Старовойт побеждает на выборах губернатора Курской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт после обработки 99,29% протоколов побеждает на выборах главы региона, следует из данных онлайн-табло ЦИК.
Взгляд.ру 21:31
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 100 рейсов
В Японии из-за тайфуна «Факсай» отменили 103 рейса, передает национальная телерадиокомпания NHK.
РБК 04:44
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Наука
Непослушные дети чаще страдают от бессонницы в зрелом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей в зрелом возрасте.
Политическая Экспертиза вчера в 17:49
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
RT на русском 18:51
Шоу-бизнес
Сергей Глушко принял участие в пародии на Игоря Николаева
Подписчики сразу поняли, что готовится пародия на Игоря Николаева – слишком похожи на него мужчины на фотографии.
Bimru.ru 05:57
Политика
Игорь Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ
Первое альтернативное телевидение 11:08
Политика
МИД Грузии отказался признавать выборы в Крыму
МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, назвав их "незаконными".
РИА Новости 15:11
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57