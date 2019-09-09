Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

"Регионы – лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, у них низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда", - отмечают авторы рейтинга.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 17:19

Подробнее о событии

Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РИА Новостивчера в 17:19

Определены регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РЕН ТВвчера в 19:51

Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Комсомольская правдавчера в 19:37

Рынок труда в 2018 г улучшился во всех регионах РФ, кроме одного

ПРАЙМвчера в 17:17

Подмосковье вошло в тройку лучших рынков труда

Телеканал 360°00:43

Эксперты назвали регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда

ТК Звезда00:09

Названы регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда

Deita.ruвчера в 19:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:40, Вашингтон
Политика

Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Политика

Хабиров лидирует с 82% на выборах главы Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 81,87% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,78% протоколов.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество

Жители Великобритании обнаружили странное существо

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Шоу-бизнес

«Мне срочно нужна поддержка»: Надежда Сысоева рассказала о болезни

Телепрограмма 01:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл бросила 4-месячного сына ради уикенда в США

Меган Маркл бросила 4-месячного сына ради уикенда в США Жену принца Гарри вновь подвергли жесткой критики за ее поведение.
Экспресс газета вчера в 13:53
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика

Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 16:45
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество

Жертвами жары во Франции стали более полутора тысяч человек

Российская газета вчера в 22:37
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Политика

Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов

Коммерсантъ 01:07
Шоу-бизнес

Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени

Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
Экспресс газета вчера в 08:21
Футбол

Кикнадзе рассказал о несостоявшемся трансфере звёздного нападающего в «Локомотив»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб мог подписать контракт со звёздным форвардом.
RT на русском вчера в 17:29
Экономика

Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ

Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:41
Политика

Глава МИД Франции заявил о потенциале взаимодействия с Россией

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия и Франция имеют потенциал взаимодействия в сфере безопасности и экономике.
Известия вчера в 06:01
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

Украинские силовики 8 сентября два раза нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 01:17
Политика

Дмитрий Медведев: «Единая Россия» остается ведущей политической силой

"Единая Россия" остается ведущей политической силой, заявил ее лидер Дмитрий Медведев.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Политика

В Ставрополе на выборах губернатора победил действующий глава региона

После обработки 100% протоколов в Ставропольском крае на выборах губернатора победил действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия".
РЕН ТВ 01:19
Политика

«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя

Коммерсантъ 00:31
Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика

Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 15:33
Футбол

«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах

Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
ТАСС вчера в 23:15
Политика

Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области

На выборах главы Челябинской области уверенно лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
News.ru вчера в 23:36
Политика

В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае

Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
REGNUM вчера в 15:42
Общество

Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно

Самое большое в истории России круизное судно Spectrum of the Seas пришло во Владивосток.
Известия вчера в 23:59
Политика

Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17

Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 01:24
Политика

Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его ошибочно Ельциным.
Газета.Ru вчера в 12:38
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика

Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»

Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Pravda.Ru 07 сентября в 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное