Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года, который дает возможность комплексно оценить положение дел в данной сфере. При расчете индекса были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.
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с чего всё началось

Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости17:19

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Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РИА Новости17:19

Определены регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РЕН ТВ19:51

Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Комсомольская правда19:37

Рынок труда в 2018 г улучшился во всех регионах РФ, кроме одного - исследование

ПРАЙМ17:17

Названы регионы с лучшей и худшей ситуацией на рынке труда

iReactor18:04

Названы регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда

Deita.ru19:45

Алтайский край занял 69 место в РФ по ситуации на рынке труда

Алтапресс21:27
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
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В Туве проводят проверку из-за нападения на автобус с наблюдателями

РИА Новости 03:27
Армия и оружие

В Израиле испугались российских военных в Сирии

В связи с чем Израиль боится появления наёмников из частных военных подразделений в Сирии – неизвестно, однако специалисты не исключают, что причина этого заключается в том, что это может серьёзно ограничить действия по израильской агрессии в арабской республике.
Avia.pro 17:17
Политика

На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов

РИА Новости 22:06
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Старовойт победил на выборах губернатора Курской области

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Политика Сегодня 22:42
Политика

Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

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Происшествия

14 человек задержали на режимном объекте Роскосмоса

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала 14 человек, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:34
Политика

Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Происшествия

У берегов штата Джорджия перевернулось грузовое судно

Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья штата Джорджия (США), судьба четырех членов команды остается неизвестной.
ТАСС 18:21
Политика

Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Происшествия

Пьяный офицер ВСУ убил мирного жителя Донбасса

Пьяный офицер Вооруженных сил Украины открыл огонь из табельного оружия по мирному жителю Донецкой области после замечания.
ФАН 22:22
Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

RT на русском 08:33
Здоровье

Названы внешние признаки проблем с печенью

Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объявила, что голосование на выборах 8 сентября завершилось.
Известия 14:14
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Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце

UfacityNews.ru 13:37
Политика

На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин

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Майкл Помпео: Вашингтон прекратил мирные переговоры с талибами

Вашингтон прекратил мирные переговоры с талибами. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Вести.Ru 20:19
Политика

На выборах губернатора Волгоградской области лидирует Бочаров

Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров («Единая Россия») набирает 65,64% после обработки 0,07% протоколов.
Коммерсантъ 15:48
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма в Крыму

В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Здоровье

Доктора поделились снимками странных предметов внутри людей

Lenta.ru 21:25
Здоровье

В России будет инвентаризирована система здравоохранения

Плохая оснащённость медицинских учреждений и отсутствие финансирования являются большой проблемой регионального здравоохранения; инвентаризация будет направлена на выяснение потребностей.
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Вернулись домой: между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными

Дон-ТР вчера в 10:15
Экономика

Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM вчера в 00:34
Армия и оружие

Боевой вертолет Ми-24 модернизировали до «цифрового» уровня

Боевой вертолет Ми-24 модернизирован до уровня Ми-24П-1М и стал "реально цифровым", скоро он вернется в летную часть для проведения испытаний, сообщил РИА Новости представитель концерна "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) Владимир Михеев.
РИА Новости 20:06
Транспорт

British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Политика

Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области

На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия 14:44
Кино

В Анапе объявили победителей фестиваля «Киношок»

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Политика

Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»

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