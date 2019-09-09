Экономика
РИА НовостиНазваны регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
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Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Известия вчера в 22:06
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов
РИА Новости вчера в 15:33
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
URA.Ru вчера в 03:29
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Хоккей
«Монреаль» не планирует возвращать Маркова
Генменеджер "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен сообщил,ч то канадский клуб не будет возвращать 40-летнего защитника Андрея Маркова .
Sport.ru вчера в 18:59
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:16
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Политика
Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска c 50,24%
РИА Новости вчера в 15:12
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14
Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР
Газета.Ru вчера в 21:58
Авто
Honda обновила бюджетный аналог минивэна Odyssey
Напомним, Elysion является бюджетной альтернативой легендарного Honda Odyssey.
Новые автомобили вчера в 21:40
Происшествия
Жительницу Камчатки заподозрили в убийстве двух малолетних детей
В отношении жительницы города Вилючинска возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей, сообщает Следственное управление СКР по Камчатскому краю.
Известия 00:14
Политика
Президент Microsoft вступился за Huawei перед властями США
Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что считает несправедливыми меры, предпринятые властями США против китайской компании Huawei, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:27
Недвижимость
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового Резкий рост цен на недвижимость на фоне изменений законодательства, отраслевой инфляции и повышения доступности ипотеки помог России взлететь на 27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье — сразу на 19-е место.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник 07 сентября в 17:45
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Армия и оружие
В Ленинградской области завершились учения военной авиации
Подошли к концу тактические учения бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО.
Online47.ru вчера в 18:57
Происшествия
Памфилова захотела взять на работу напавшего на нее мигранта
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала, что могла бы предложить работу мужчине, который совершил на нее нападение.
Lenta.ru вчера в 22:55
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Здоровье
В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
Известия вчера в 23:54
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Политика
В Волгограде кандидат в депутаты умер на избирательном участке
Газета Кемерова вчера в 11:03
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Происшествия
В Шереметьево Boeing прервал вылет из-за неисправности
РБК вчера в 12:58
Общество
В Австралии блокируют зарубежные сайты за видео стрельбы в мечетях
Сотрудники австралийской государственной комиссии по безопасности в интернете заблокируют восемь иностранных сайтов, на которых опубликовали видео с нападением в мечетях в Крайстчерче и текст манифеста террориста.
РЕН ТВ 00:04