Экономика
РИА НовостиНазваны регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
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Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Политика
Беглов набирает 64,86% голосов на выборах главы Петербурга
РИА Новости 18:07
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Экономика
Российские менеджеры не хотят учиться управлять
Мониторинг кадров Российские производственные компании в среднем используют только 43% структурированных управленческих практик — по сравнению с 62% в США, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ) "Управленческий потенциал и эффективность работы предприятий в РФ".
Коммерсантъ 18:41
Политика
Осипов получает почти 90% на выборах губернатора Забайкалья
Парламентская газета 14:09
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Политика
Эмира Кувейта госпитализировали в США
В США госпитализирован эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах для проведения медицинского обследования.
News.ru 13:50
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета 12:56
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
RT на русском 18:51
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Политика
Самовыдвиженцы занимают 24 места в Мосгордуме после обработки 66,57%
Самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ - 14 кресел, в городской парламент также проходят СР и "Яблоко", следует из данных Мосгоризбиркома по итогам обработки 66,57% протоколов.
РИА Новости 18:59
Авто
Трёхдверный Cadillac Escalade показали на рендерах
Дизайнер Абимелек Ареллано показал свое видение внедорожника Cadillac Escalade, лишенного задних дверей.
Picsnews.net 08:49
Политика
Хорохордин лидирует на выборах главы Алтая
Коммерсантъ 12:20
Интернет
Telegram выложил в открытый доступ масштабный блокчейн-проект. В него вложили $1,7 млрд
Инвесторы вложили в проект $1,7 млрд. При этом команда разработчиков должна запустить блокчейн-сеть до 31 октября 2019 года.
Секрет фирмы 09:54
Футбол
Йович усугубил свою травму в матче с Португалией
Нападающий «Реала» Лука Йович получил травму, находясь в расположение сборной Сербии, которая проводит отборочные матчи Евро-2020, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 15:24
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Политика
Зеленского предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский в эфире авторской программы «Время Белковского» радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского стоит номинировать на Нобелевскую премию мира за обмен пленными между Россией и Украиной.
ФедералПресс 19:34
Интернет
Huawei отгрузила 200 млн единиц мобильных модемов с LTE
На мировом рынке китайская компания уже отгрузила 200 млн мобильных модемов.
Astera 10:05
Политика
Мусорин, Корольков и Прокопенюк могут вернуться в думу Читы
Ранее "МК в Чите" сообщил имена других победивших на своих округах кандидатов.
Московский Комсомолец Чита 12:34
Теннис
US Open. Даниил Медведев выиграл третий сет финала
GoTennis.ru 19:12
Политика
24% избирателей проголосовали в Иркутской области к 18:00
Твой Иркутск 07:40
Кино
Роман Лю Цысиня «Эра сверхновой» получит экранизацию
Вслед за трилогией «В память о прошлом Земли» киноадаптацию получит ещё один роман Лю Цысиня — «Эра сверхновой», получившая «Хьюго».
Мир фантастики 04:54
Общество
В Японии число отмененных из-за тайфуна авиарейсов увеличилось до 103
Более ста внутренних авиарейсов было отменено в Японии в связи с приближением мощного тайфуна "Факсай" к центральными и восточным районам страны, сокращена интенсивность движения поездов, в том числе скоростных, передает телеканал NHK.
РИА Новости 03:06
Футбол
Эдерсон: с Коутинью «Бавария» стала одним из фаворитов Лиги чемпионов
С Коутиньо мюнхенцы стали одним из фаворитов на титул Лиги чемпионов.
Чемпионат 06:05
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Наука
Обезьяны Старого Света используют «составную речь», но не более двух «слов» за раз
Naked Science 05 сентября в 07:29
Армия и оружие
В Израиле испугались российских военных в Сирии
В связи с чем Израиль боится появления наёмников из частных военных подразделений в Сирии – неизвестно, однако специалисты не исключают, что причина этого заключается в том, что это может серьёзно ограничить действия по израильской агрессии в арабской республике.
Avia.pro 17:17