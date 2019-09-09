Экономика
РИА НовостиНазваны регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
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Экономика
Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
Коммерсантъ 06 сентября в 06:19
Политика
ЕР лидирует в Севастополе после обработки 10,33% протоколов
Партия "Единая Россия" получает на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя по партийным спискам 37,21% голосов после обработки 10,33% протоколов, сообщили в горизбиркоме Севастополя.
РИА Новости 16:56
Политика
Шипулин вышел в лидеры на довыборах в Свердловской области
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин лидирует на довыборах в Государственную думу по Серовскому округу Свердловской области, передает корреспондент РБК из ЦИК.
РБК 13:53
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
Корреспондент «Ъ» наблюдал за надомным голосованием в Зюзино
Согласно ст. 66 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в случае если избиратель не может в день выборов прибыть в помещение для голосования и от него поступило заявление (в том числе по телефону или переданное через других лиц), участковая комиссия должна организовать его голосование на дому.
Коммерсантъ 15:07
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
Технологии
В Россию приехала радикально улучшенная версия одной из самых популярных приставок
На российском рынке с начала сентября стартовали продажи новой версии игровой приставки Nintendo Switch, сообщается на сайте японской компании.
Dgl.ru 15:43
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Футбол
Как Заболотный играл против «Зенита», интервью с Семаком и Осорио
«Зенит» победил в товарищеском матче «Сочи». Йордан Осорио дебютировал в петербургской команде.
Чемпионат 10:40
Армия и оружие
В Израиле испугались российских военных в Сирии
В связи с чем Израиль боится появления наёмников из частных военных подразделений в Сирии – неизвестно, однако специалисты не исключают, что причина этого заключается в том, что это может серьёзно ограничить действия по израильской агрессии в арабской республике.
Avia.pro 17:17
Политика
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
В Абхазии началось голосование во втором туре выборов президента.
Коммерсантъ 01:40
Футбол
Кикнадзе: недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.
Чемпионат 16:50
Политика
Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 14:19
Политика
Единый день голосования начался в Хабаровском крае
REGNUM вчера в 18:46
Происшествия
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
Трое человек погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе под Волгоградом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 09:06
Футбол
Селихов получил травму на тренировке «Спартака»
Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.
Soccer.ru 13:43
Армия и оружие
Россия и Белоруссия выполнят наблюдательный полет над Польшей
"В рамках реализации Международного договора по Открытому небу группа государств–участников Белоруссии и России планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Польши", - сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
РИА Новости 18:09
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях предшествующих началу Второй мировой войны и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Энергетика
Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ 07:48
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
UfaTime.ru 05:04
Футбол
Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
РИА Новости 15:44
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Футбол
Андре Шюррле — о дочке: «Не могу перестать наслаждаться тобой»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле выложил в соцсети фото со своей дочкой.
Спорт-Экспресс 15:51
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25