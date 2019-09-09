Экономика
РИА НовостиНазваны регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:56, Вашингтон
Политика
Раскрыта явка на первые электронные выборы в Мосгордуму
Явка на электронных выборах в Мосгордуму составила 92,3 процента (10 396) зарегистрированных пользователей.
Lenta.ru 14:50
Политика
Памфилова рассказала про фейки о нарушениях на выборах
РИА Новости 15:45
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Политика
Данные об итоговой явке в Москве до сих пор не опубликованы
Кандидат в Мосгордуму от 6 округа Евгений Бунимович назвал Мосгоризбирком "проходимцами" за задержку публикации данных о явке на выборы в Москве.
Эхо Москвы 15:00
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Футбол
Что произошло в отборе к Евро. Рекорды Италии, Рамоса, провал Греции
Румыния выигрывает, когда Пушкаш забивает В этом отборе для Румынии все просто: она выигрывает, когда Пушкаш забивает.
Бомбардир.ру 17:45
Общество
В Москве закрылись избирательные участки
RT на русском 13:07
Происшествия
Инвалида-колясочника сбили в Москве
В Москве на Новом Арбате машина сбила инвалида-колясочника.
Газета.Ru 15:27
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Авто
Приведение в порядок автомобиля после ДТП
При попадании в серьезную аварию с большими повреждениями может даже встать вопрос о целесообразности проведения ремонтных работ.
Car.ru 13:34
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Комсомольская правда вчера в 06:59
Политика
На избирательном участке в Волгограде умер кандидат в депутаты от КПРФ
АН Между строк 09:58
Футбол
«Химки» потерпели первое поражение в Олимп-ФНЛ, уступив «Торпедо»
Московское "Торпедо" со счетом 1:0 дома победило подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС 12:58
Футбол
Сергей Семак: «Осорио сыграл хорошо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче.
Матч ТВ 10:14
Футбол
Кикнадзе рассказал о несостоявшемся трансфере звёздного нападающего в «Локомотив»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб мог подписать контракт со звёздным форвардом.
RT на русском 17:29
Здоровье
Болит колено, или как лечить мениск
После травмы или ушиба человек чувствует щелчок в колене, который сопровождается острой и резкой болью.
MedikForum.ru 04:22
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Теннис
Рафаэль Надаль взял у Даниила Медведева первый сет финала US Open
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5 в первом сете финала Открытого чемпионата США.
GoTennis.ru 17:23
Армия и оружие
В Израиле испугались российских военных в Сирии
В связи с чем Израиль боится появления наёмников из частных военных подразделений в Сирии – неизвестно, однако специалисты не исключают, что причина этого заключается в том, что это может серьёзно ограничить действия по израильской агрессии в арабской республике.
Avia.pro 17:17
Гаджеты
В Сети опубликовали все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
Как написал сетевой информатор Ишан Агарвал, в Galaxy M30s установят 6,4-дюймовый экран. Его разрешение пока неизвестно.
Astera вчера в 16:54
Происшествия
Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru 16:15
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Происшествия
В Финляндии потерпел крушение сверхлегкий самолет
На западе Финляндии в городе Эура потерпел крушение сверхлегкий самолет. Пилоту небольшого воздушного судна удалось спастись.
Комсомольская правда 16:23
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37