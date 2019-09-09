Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

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Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
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Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РИА Новости17:19

Рынок труда в 2018 г улучшился во всех регионах РФ, кроме одного - исследование

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Подъем рынка труда произошел по всей России, кроме Хакасии

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