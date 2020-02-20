Экономика

ТАССТАССНазваны регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось

Названы регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата

Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%. При этом рост реальных доходов (зарплата в них составляет лишь часть) будет незначительным.
Российская газета19 февраля в 21:00

Подробнее о событии

Экономисты назвали регионы, где вырастут зарплаты в 2020 году

ФедералПрессвчера в 13:51

Названы регионы России с самым высоким ростом зарплат

Lenta.ruвчера в 08:55

Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

ТАССвчера в 05:39

Названы регионы России, где ожидается максимальный рост зарплат

Московский Комсомолецвчера в 05:48

Названы регионы с наибольшим ростом зарплат в 2020 году

Вести.Ruвчера в 06:20

Эксперты спрогнозировали рост заработной платы в 2020 году

Российская газетавчера в 04:38

Ямал оказался среди регионов, в которых вырастет зарплата

URA.Ruвчера в 03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Общество

В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой

Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
RT на русском 02:59
Общество

Падение метеорита в Карелии попало на видео

РИА Новости 01:24
Армия и оружие

Российские ВКС ударили по террористам в Идлибе

Российские ВКС нанесли удары по позициям террористов в сирийском Идлибе.
Росбалт вчера в 09:55
Общество

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 03:30
Шоу-бизнес

В Москве умер актер Николай Тонский

Mockva.ru 06:14
Политика

«Квартал 95» разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана

РИА Новости 04:32
Политика

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:12
Единоборства

Стал известен гонорар Уайлдера и Фьюри за бой-реванш

Sport.ru 06:14
Транспорт

С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов

Российская газета 02:50
Здоровье

Американские ученые дали рекомендации по правильному приему аспирина

Ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом, который одним из первых обнаружил, что аспирин оказывает положительное влияние на состояние людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, дали уточненные рекомендации по применению данного лекарственного средства.
ФАН 18 февраля в 12:50
Политика

Представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 03:18
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Экс-участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский женится

Венцеслав сделал Дарье предложение как в романтических кинолентах, встав на одно колено и вручив ей кольцо.
RuNews24.ru 01:41
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии пожилой супруги

Lenta.ru 06:38
Энергетика

Сколько Белоруссия переплатила за российскую нефть из Литвы

Белоруссия закупила 160 тыс. тонн российской нефти через трейдеров, пишет «Белта» со ссылкой на «Белнефтехим».
Rambler News Service вчера в 11:23
Армия и оружие

В США назвали преимущества Су-35 перед F-15EX

Эксперты издания Military Watch пришли к выводу, что российский истребитель поколения 4++ Су-35 лучше американского F-15EX.
РЕН ТВ вчера в 22:36
Политика

Песков прокомментировал расследование убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
РИА Новости 05:59
Общество

Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Коммерсантъ 05:45
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Общество

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» изучил транспортные расходы на командировки 22 федеральных министерств за 2018 год.
Коммерсантъ 05:14
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией, напомнил Владимир Путин.
Российская газета 02:40
Происшествия

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
RT на русском вчера в 14:30
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Здоровье

Китай включил «Арбидол» в рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав Китая включил противовирусный препарат «Арбидол» в предварительный план лечения коронавирусной инфекции.
Дождь 19 февраля в 14:16
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 05:43
Общество

Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили

RT на русском 05:57
Происшествия

Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко

Вести.Ru 06:15
Общество

Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля на 6,1%

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%, — сообщил Котяков.
News.ru 19 февраля в 07:26
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное