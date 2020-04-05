Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Еще по два пациента зарегистрированы в Ярославской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Хабаровском крае. Общее число заболевших в России достигло 5389 (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели. Накануне сообщалось о 582 новых случаях заражения.
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Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

РИА Новости10:24

В России за сутки выявлены 658 заразившихся коронавирусом, всего — 5389

Коммерсантъ06:33

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 658 человек

Ведомости06:49

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 5 апреля 2020: 658 случаев за сутки

Комсомольская правда06:46

Темпы заболеваемости коронавирусом в России остаются высокими

URA.Ru06:52

5 апреля: в России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса, 2 человека умерли

Весьма06:33

В России за сутки подтверждено 658 случаев COVID-19 в 14 регионах

Российская газета06:31
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Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

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REGNUM 08:44
Общество

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Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

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Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
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Москва, 5 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград отменили в ОАО «Российские железные дороги», сообщили 5 апреля в пресс-службе холдинга.
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