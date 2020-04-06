Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
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За сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции

Москва 2403:51

За сутки в России добавилось 954 случая коронавирусной инфекции в 49 регионах

Российская газета03:33

Исследования подтвердили 954 новых случая коронавируса в России

REGNUM03:40

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

РИА Новости04:49

В России за сутки выявлено 954 заразившихся коронавирусом, всего — 6343

Коммерсантъ03:31

6 апреля: в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса, 2 человека умерли

Весьма03:30

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Lenta.ru03:56
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Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Mockva.ru 04:05
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому.
РИА Новости 03:47
Происшествия

В Северске обвалилась часть фасада здания больницы

В Томской области произошло обрушение кирпичной кладки фасада перед входом в один из корпусов клинической больницы.
Известия 01:20
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Политика

Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
РБК 04:03
Технологии

В России разработают тест-систему на иммунитет к коронавирусу

Разрабатываемая тест-система сможет выявлять антитела и иммунитет к коронавирусу.
Будущее России. Национальные проекты 04:44
Политика

В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина

Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Lenta.ru 04:36
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ вчера в 11:48
Происшествия

В Хакасии выросло число подтверждённых случаев COVID-19

REGNUM 02:49
Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Газета.Ru 02:32
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Происшествия

Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
Общество

Еще 9 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Приняты все необходимые профилактические меры, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Всего в России за сутки выявили еще 954 случая коронавируса.
Нижний Новгород on-line 03:33
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb вчера в 00:11
Экономика

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Lenta.ru 02:01
Здоровье

В Ивановской области подтвердили десять новых случаев коронавируса

Иваново, 6 апреля 2020, 11:21 — REGNUM Десять новых случаев коронавирусной инфекции выявлено на территории Ивановской области за последние сутки.
REGNUM 04:21
Энергетика

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия 04 апреля в 19:07
Здоровье

Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса

Врач подчеркнул, что хотя в Кубанском крае 39 случаев заражения коронавирусом на 6 млн жителей региона.
Что происходит 04:48
Футбол

«Спартак» отправился на карантин до 4 мая

Предварительно, тренировки первой команды возобновятся 4 мая.
ГТРК Нижний Новгород вчера в 09:02
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Общество

В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавируса

В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они имеют завозной характер — заразились они не в республике.
Вести Татарстан 03:48
Общество

В России временно отменены штрафы для застройщиков жилья

Глава правительства добавил, что подписан ряд постановлений о помощи предприятиям строительной отрасли.
REGNUM 04:13
Путешествия

АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству Российской Федерации заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:53
Общество

В России за сутки выявлено 954 случая заражения коронавирусом

Общее число зараженных достигло 6343 случаев. Наибольший прирост инфицированных за сутки зафиксирован в Москве (591 случай).
Snob.ru 03:53
Здоровье

Пермский край готовится к большему выявлению заболевших коронавирусом

Новые тест-системы в количестве 2800 штук поступили в выходные в лабораторию Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и лабораторию краевой инфекционной больницы.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 00:27
Космос

Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях

Второй в этом году прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
Взгляд.ру 03 апреля в 05:55
Общество

Росздравнадзор зарегистрировал новый экспресс-тест на коронавирус

Росздравнадзор зарегистрировал первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дает результат с точностью 94% за 40 минут, сообщает Минпромторг.
Ведомости 04:52
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