За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Происшествия В Северске обвалилась часть фасада здания больницы В Томской области произошло обрушение кирпичной кладки фасада перед входом в один из корпусов клинической больницы.

Политика Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.

Политика В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.

Общество Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.

Общество В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Общество Еще 9 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области Приняты все необходимые профилактические меры, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Всего в России за сутки выявили еще 954 случая коронавируса.

Здоровье Карантин может быть опасен для пожилых людей Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.

Энергетика Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.

Общество В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавируса В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они имеют завозной характер — заразились они не в республике.

Путешествия АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству Российской Федерации заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.

Здоровье Пермский край готовится к большему выявлению заболевших коронавирусом Новые тест-системы в количестве 2800 штук поступили в выходные в лабораторию Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и лабораторию краевой инфекционной больницы.

Космос Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях Второй в этом году прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.