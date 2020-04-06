Коронавирус
РИА НовостиНазваны регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
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Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому.
Происшествия
В Северске обвалилась часть фасада здания больницы
В Томской области произошло обрушение кирпичной кладки фасада перед входом в один из корпусов клинической больницы.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Политика
Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
Технологии
В России разработают тест-систему на иммунитет к коронавирусу
Разрабатываемая тест-система сможет выявлять антитела и иммунитет к коронавирусу.
Политика
В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина
Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Общество
Еще 9 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Приняты все необходимые профилактические меры, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Всего в России за сутки выявили еще 954 случая коронавируса.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Здоровье
В Ивановской области подтвердили десять новых случаев коронавируса
Иваново, 6 апреля 2020, 11:21 — REGNUM Десять новых случаев коронавирусной инфекции выявлено на территории Ивановской области за последние сутки.
Энергетика
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Здоровье
Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса
Врач подчеркнул, что хотя в Кубанском крае 39 случаев заражения коронавирусом на 6 млн жителей региона.
Футбол
«Спартак» отправился на карантин до 4 мая
Предварительно, тренировки первой команды возобновятся 4 мая.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавируса
В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они имеют завозной характер — заразились они не в республике.
Общество
В России временно отменены штрафы для застройщиков жилья
Глава правительства добавил, что подписан ряд постановлений о помощи предприятиям строительной отрасли.
Путешествия
АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству Российской Федерации заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.
Общество
В России за сутки выявлено 954 случая заражения коронавирусом
Общее число зараженных достигло 6343 случаев. Наибольший прирост инфицированных за сутки зафиксирован в Москве (591 случай).
Здоровье
Пермский край готовится к большему выявлению заболевших коронавирусом
Новые тест-системы в количестве 2800 штук поступили в выходные в лабораторию Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и лабораторию краевой инфекционной больницы.
Космос
Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях
Второй в этом году прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
Общество
Росздравнадзор зарегистрировал новый экспресс-тест на коронавирус
Росздравнадзор зарегистрировал первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дает результат с точностью 94% за 40 минут, сообщает Минпромторг.