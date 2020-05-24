Москва и Подмосковье единственные регионы в России, которые уже прошли пик заболеваемости коронавирусом, в остальных регионах он наступит в течение ближайших одной-двух недель, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

с чего всё началось

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.

Происшествия В Грузии задержан теннисист Басилашвили за избиение бывшей жены Полиция Грузии задержала теннисиста Николоза Басилашвили, который избивал бывшую супругу в присутствии ребенка.

Политика Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией. 492

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.

Здоровье Крупный очаг заражения коронавирусом выявили в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на субботу, 23 мая, за минувшие сутки в Ростовской области еще у 353 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. 524

Происшествия Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.

Здоровье У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом. 23

Общество В Кузбассе режим повышенной готовности продлили на неделю Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 70

Футбол «Ливерпуль» нацелился на нападающего «Вулверхэмптона» По информации The Sun, 24-летний испанский нападающий находится на вершине списка желаний главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

Общество В Подмосковье отменили электронные пропуска С 23 мая в Московской области отменяют электронные пропуска, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram. 2,2K

Общество Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Здоровье В Петербурге подтвердили смерть 20 человек от коронавируса Статистика по коронавирусу на утро 24 мая 2020 года в Петербурге такова: в Северной столице подтвердили 13 339 случаев заражения (+384 человека за сутки). 6

Общество Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России. 859

Экономика Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. 180

Общество В России выявили минимум с начала мая заболевших COVID-19 за сутки За последние сутки в России выявили 8599 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.