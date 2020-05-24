Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
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с чего всё началось

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Москва и Подмосковье единственные регионы в России, которые уже прошли пик заболеваемости коронавирусом, в остальных регионах он наступит в течение ближайших одной-двух недель, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
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Подробнее о событии

Эксперт сообщил о пройденном пике коронавируса в Москве и Подмосковье

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Московский Комсомолец01:18

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RT на русскомвчера в 22:16

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Авто

Чего не стоит опасаться при покупке машины с пробегом

Покупка машины с пробегом связана с определенным риском.
Российская газета 22 мая в 02:00
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Политика

Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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Завершить зачисление в вузы РФ планируется в августе, заявил в воскресенье замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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Общество

Аномальный холод пришел в Москву

Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная.
Вечерняя Москва вчера в 10:49
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Здоровье

Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России

Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
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Общество

В России выявлено 8599 новых случаев коронавируса

Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 8599, это рекордно низкий показатель прироста начиная с 1 мая, приводит данные оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
BFM.ru 03:40
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Наука

Guardian: вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной

«Иммунитет против ряда коронавирусов, вызывающих простуду, не является стойким, поэтому есть вероятность что и вакцина против Sars-CoV-2, даже если будет разработана, окажется практически бесполезной», — пишет агентство Guardian (перевод ИА «Красная весна»).
URA.Ru вчера в 17:52
Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
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Общество

В России за сутки умерли 153 человека с коронавирусом

За прошедшие сутки в России умерли 153 человека с коронавирусом, общее число жертв пандемии в стране составило 3541.
Известия 04:02
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус

Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:17
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Наука

Земное ядро может оказаться огромным резервуаром с водой

Группа ученых из разных стран пришла к выводу о том, что ядро Земли может оказаться огромным резервуаром, который наполнен большим количеством воды.
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REGNUM вчера в 16:34
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге

Первый из серии фрегатов "Адмирал Касатонов" пока проходит испытания. Четвертый корабль "Адмирал Исаков" находится в стадии строительства.
Политическая Экспертиза 22 мая в 16:12
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Кино

Составлен рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»

Издание «Vtomske.ru» составило рейтинг лучших боевиков для домашнего просмотра в условиях закрытых кинотеатров, добавив в подборку больше экшена, погонь, стрельбы и рукопашных поединков.
Комсомольская правда 03:22
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Политика

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"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
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Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Общество

Цифровые пропуска в Подмосковье больше не оформляют через СМС

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В Ростовской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 24 мая 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
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Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир

Диетолог Светлана Соломеина в беседе с Е1.ru рассказала, кому нельзя пить кефир.
РИА Новости 04:48
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Политика

МИД: Обвинения США против РФ по «открытому небу» вызывают хохот

Обвинения США в адрес Москвы, что российская сторона использовала полеты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений "вызывают хохот", заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире на "Первом канале".
Российская газета 03:16
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Происшествия

В Курской области подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом

Курск, 22 мая 2020, 11:41 — REGNUM В Курской области 22 мая подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 22 мая в 04:41
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Здоровье

15 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

24 мая в Амурской области подтверждено 15 новых случаев коронавируса: 10 - в Благовещенске, по одному - в Шимановске, в Свободном, Магдагачинском, Благовещенском и Ромненском районах.
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
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Здоровье

В Челябинской области за сутки выявили 47 новых случаев коронавируса

В течение недели количество новых подтвержденных случаев за сутки составляло 80-90 человек, вчера этот показатель снизился до 67.
Южноуральская панорама 02:38
5
Общество

В Петербурге коронавирус диагностирован ещё у 384 человек

За последние сутки в России выявлено 8 599 заболевших коронавирусом, 384 новых случая зарегистрировано в Петербурге.
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Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
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Футбол

В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Sky Sports.
Газета.Ru вчера в 18:12
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